Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Студия «Bloober Team» сообщила о переносе релиза интересного и ожидаемого психологического триллера «The Medium».

реклама

Ранее было сказано, что игра увидит свет уже 10 декабря, но теперь дату премьеры изменили на 28 января 2021 года.

Как заявлено создателями игры, такая задержка произошла из-за сложной эпидемиологической ситуации в Польше, связанной с коронавирусом. Также, еще одной причиной стало то, что на декабрь назначено довольно много премьер. Вот, например, недавно студия «CD Projekt RED» перенесла премьеру «Cyberpunk 2077» на декабрь, и некоторые студии поступили также, что заставило остальных задуматься о дате своих релизов, чтобы избежать конкуренции.



Компания «Bloober Team» убедила всех, что качество и графика новой игры все также остаются главными факторами, над которыми работали создатели. А дополнительное время до релиза игры поможет еще больше усовершенствовать игру и еще раз проверить все необходимое для лучшего функционала. Напомним, игра изначально выходит на РС, Xbox Series X и Xbox Series S.