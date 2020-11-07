Релиз "The Medium" перенесли на 2021 год
Студия «Bloober Team» сообщила о переносе релиза интересного и ожидаемого психологического триллера «The Medium».
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Ранее было сказано, что игра увидит свет уже 10 декабря, но теперь дату премьеры изменили на 28 января 2021 года.
Как заявлено создателями игры, такая задержка произошла из-за сложной эпидемиологической ситуации в Польше, связанной с коронавирусом. Также, еще одной причиной стало то, что на декабрь назначено довольно много премьер. Вот, например, недавно студия «CD Projekt RED» перенесла премьеру «Cyberpunk 2077» на декабрь, и некоторые студии поступили также, что заставило остальных задуматься о дате своих релизов, чтобы избежать конкуренции.
Компания «Bloober Team» убедила всех, что качество и графика новой игры все также остаются главными факторами, над которыми работали создатели. А дополнительное время до релиза игры поможет еще больше усовершенствовать игру и еще раз проверить все необходимое для лучшего функционала. Напомним, игра изначально выходит на РС, Xbox Series X и Xbox Series S.
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