Товары со скидками с сайта Aliexpress к распродаже 11.11: PowerBank, обогреватель, стельки и другое
PowerBank
Открывает подборку стильный и мощный PowerBank. У данного зарядного устройства есть несколько различных разъемов, поэтому вы сможете зарядить самые разные гаджеты. PowerBank можно приобрести в черном и красном цвете. Цена небольшая, а заказов у данного товара более 1400.
Цена сейчас US $12.88
Многофункциональный нож
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Далее небольшой многофункциональный черный нож. Длина ножа в собранном виде составляет не больше 10 сантиметров. Внутри ножа так же встроены различные дополнения, которые могут пригодиться в любой момент. Такой нож удобно брать с собой на пикник, или в поход. У товара более 200 отзывов.
Цена сейчас US $7.14
Портативный обогреватель
А это далеко не новинка на Aliexpress – портативный мини-обогреватель. Обогреватель небольшого размера, и вряд ли подойдет для большой комнаты, работает от сети. Вес изделия составляет всего 500 грамм. Обогреватель имеет регулируемый термостат. Отлично подойдет для небольшой детской комнаты, или для обогрева ног, например, в офисе.
Цена сейчас US $13.35 - 17.25
Стельки с подогревом
Далее стельки с подогревом. Стельки заряжаются с помощью кабеля USB, который идет в комплекте. Полного заряда хватает надолго, у данного продавца вы сможете приобрести разные размеры стелек. Такие стельки подойдут для очень суровой зимы, для походов, туризма, для лыжников и сноубордистов.
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Цена сейчас US $4.26
Шипы для обуви
Такие шипы на обувь также пригодятся тем, кто любит путешествовать в холодное время года по снегу и льду. Шипы очень просто крепятся к подошве обуви, будь это ботинки, кроссовки, или что-то еще. Насадку с шипами можно купить разных размеров, на каждой из них по 10 шипов. Цена указана за пару. Насадка качественная и хорошо тянется.
Цена сейчас US $2.41 - 2.93
Игровые наушники
Далее стильные игровые наушники. Наушники довольно большие, с яркой подсветкой, звучание очень достойное. Наушники имеют функцию шумоподавления, так же есть микрофон. Музыку слушать в таких наушниках тоже очень приятно. Такие наушники подойдут не только для игроманов. Наушники могут стать отличным подарком. У товара более 3600 отзывов.
Цена сейчас US $11.77 - 12.88
Светодиодная лампа
Замыкает подборку светодиодная лампа. Лампа крепится благодаря клипсе, поэтому ее можно прикрепить, на стол, полку, у изголовья кровати и т.д. Управление сенсорное, и еще, лампа очень гибкая, поэтому вы сможете направить освещение так, как вам удобно. У лампы есть три режима освещения. У товара более 300 отзывов.
Цена сейчас US $26.68
Вот-вот стартует всемирная распродажа на сайте Aliexpress. Добавляй товары в корзину, и делай заказ 11.11 с огромными скидками.
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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.
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