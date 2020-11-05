Открывает подборку двойное зарядное устройство. Устройство ультратонкое и стильное, небольшого размера. С данным устройством вы сможете заряжать одновременно несколько гаджетов не используя лишних кабелей. Будьте внимательны, такое зарядное устройство подходит не для всех моделей смартфонов. У товара более 1200 отзывов.

Цена сейчас US $23.59 - 27.59 На распродаже 11.11 на данный товар большая скидка

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Далее небольшая массажная подушка. Благодаря данной подушке вы сможете расслабить разные части вашего тела. Подушка подойдет для всех, особенно для людей пожилого возраста, для тех, кто много занимается спортом, или если вы устали на работе. У подушки несколько режимов массажа. У товара более 2000 отзывов.

Цена сейчас US $26.00 - 43.55

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А это небольшие часы в автомобиль. Данные часы очень просто крепятся на вентилятор внутри авто. Часы хорошо смотрятся в автомобиле, а благодаря тому, что вы сможете выбрать цвет часов, они впишутся в любой стиль салона. Так же данные часы послужат дополнительным ароматизатором, две ароматные пластины идут в комплекте.

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Цена сейчас US $4.49

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Данное зарядное устройство довольно популярное на сайте Aliexpress. У данного продавца вы сможете выбрать стандартный PowerBank, или же с функцией быстрой зарядки. Данный PowerBank поможет вам зарядить одновременно три различных гаджета. Также он стильный и компактный. У товара более 4000 отзывов.

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Цена сейчас US $10.82 - 21.66

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А это теплые зимние носки. Цена одной пары очень низкая, у продавца можно выбрать цвет. Размер носков универсальный, изготовлены довольно качественно. Такие носки можно заказать как для себя, так и на подарок друзьям к Новому Году.

Цена сейчас US $1.00 - 1.13

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Далее зарядная станция для игровых джойстиков. Стоит учесть, что данная станция подходит только для джойстиков Nintendo Switch Pro. Вы сможете заряжать два джойстика одновременно без лишних кабелей. Зарядная станция компактная и не займет много места. Цена довольно низкая.

Цена сейчас US $5.15 - 9.27

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Замыкает подборку швабра с ведром. Швабра удобная, может поворачиваться на 360 градусов. Так же у швабры есть быстрый самостоятельный отжим, вам не нужно будет каждый раз выжимать насадку руками. Швабра подойдет для различных поверхностей. Ведро и насадки можно заказать отдельно. У товара более 300 отзывов.

Цена сейчас US $17.99 - 46.49

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.