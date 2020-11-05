Объёма памяти Xbox Series S может не хватить на большое количество игр нового поколения
Компания Microsoft совместно с мощной Xbox Series X выпустит также и бюджетную Series S с более слабым железом и меньшим объемом памяти.
Судя по отзывам первых пользователей, встроенного SSD хватит не всем.
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Пользователю с ником «Reddit» из Канады удалось заполучить свой Xbox Series S раньше остальных. Сначала пользователь поделился фотографией бюджетной консоли, а потом сообщил в комментариях, что консоль оставляет всего лишь 364 ГБ свободного места для игр и приложений. Всего в Xbox Series S встроено 512 ГБ памяти, система забирает под свои нужды 148 ГБ.
Такого объема памяти хватит для небольших игр, но пользователям Xbox Series S постоянно придется жертвовать одними проектами в пользу других. Например, грядущая Call of Duty: Black Ops Cold War занимает ни много ни мало 136 ГБ. Ожидаемый размер Cyberpunk 2077 составляет меньше – примерно 70 ГБ, а DIRT 5 требует около 60 ГБ свободного места. К тому же придется оставить место для обновлений уже установленных игр.
Все же, компания Microsoft отмечала, что игры для Series S будут в среднем на 30% легче версий для Series X, поэтому не стоит сразу слишком расстраиваться по этому поводу.
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