Открывает подборку стильный настенный выключатель. Выключатель довольно просто крепится в стену и бесшумно работает. У продавца можно приобрести черный или белый выключатель. На выключателе так же есть световой индикатор, благодаря чему его легко заметить в темноте. У товара более 100 отзывов.

Цена US $6.98

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А это мужские зимние ботинки. У ботинок крепкая подошва, которая не скользит. Ботинки утепленные, отлично подойдут для холодной зимы. Также ботинки водонепроницаемые, в них с легкостью можно ходить по снегу и лужам. Размерный ряд довольно большой. Цвета так же можно выбрать. У товара более 1000 отзывов.

Цена US $17.30 - 25.51

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А это одно из самых продаваемых беспроводных зарядных устройств. Устройство довольно быстро заряжает смартфоны. Но, стоит учитывать, что данное беспроводное зарядное устройство подходит не для всех мобильных телефонов. Устройство компактное и удобное, легко поместиться в сумку, или карман. У товара более 5000 отзывов.

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Цена US $4.53 - 8.34

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Далее коврик для ног с подогревом. Коврик быстро нагревается и долго сохраняет тепло. Вы спокойно можете греть ноги в любое время. Также, такой коврик может понравится и вашим домашним любимцам. Температуру нагрева можно регулировать. Еще коврик водонепроницаемый и не скользит. Много положительных отзывов.

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Цена US $11.39 - 14.62

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Такой органайзер поможет содержать все косметические средства в порядке. Также, такой органайзер может пригодиться для визажистов, которые часто сами выезжают к клиентам на макияж. Органайзер можно приобрести трех разных размеров и в двух цветах.

Цена от US $27.29

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Далее джинсовая зимняя куртка. Куртка очень теплая, есть большой капюшон с мехом. Куртку можно приобрести в пяти разных размерах. На странице продавца можно купить и обычную джинсовку. Куртка стильная и удобная, размерная сетка на странице есть. У товара более 100 отзывов.

Цена US $17.34 - 33.37

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Замыкают подборку стильные наушники. Заряжаются наушники с помощью USB кабеля, который идет в комплекте, соединяется с различными девайсами с помощью bluetooth. Также, у наушников довольно стильный дизайн, они не массивные, а аккуратные, можно приобрести черные, или белые.

Цена US $11.75

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.