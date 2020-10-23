Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: наушники, ботинки и другие товары
Приветствую вас, мои читатели. Сегодня я нашла для вас несколько интересных, и, конечно же, полезных товаров с сайта Aliexpress. Давайте узнаем о них подробнее.

[ ] для раздела Блоги
+
2070 ASUS за копейки в Регарде
РУХНУЛА цена RTX 2070 - надо брать
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Предложение дня на 18Tb Seagate Ironwolf

Настенный выключатель

Открывает подборку стильный настенный выключатель. Выключатель довольно просто крепится в стену и бесшумно работает. У продавца можно приобрести черный или белый выключатель. На выключателе так же есть световой индикатор, благодаря чему его легко заметить в темноте. У товара более 100 отзывов.

Цена US $6.98

Перейти в магазин 

Зимние ботинки

реклама

А это мужские зимние ботинки. У ботинок крепкая подошва, которая не скользит. Ботинки утепленные, отлично подойдут для холодной зимы. Также ботинки водонепроницаемые, в них с легкостью можно ходить по снегу и лужам. Размерный ряд довольно большой. Цвета так же можно выбрать. У товара более 1000 отзывов.

Цена US $17.30 - 25.51

Перейти в магазин 

Беспроводное зарядное устройство

А это одно из самых продаваемых беспроводных зарядных устройств. Устройство довольно быстро заряжает смартфоны. Но, стоит учитывать, что данное беспроводное зарядное устройство подходит не для всех мобильных телефонов. Устройство компактное и удобное, легко поместиться в сумку, или карман. У товара более 5000 отзывов.

анонсы и реклама
Корпус за 88 тр - смотри что за зверь
RTX 5000 - 16Gb, 173 т.р. в Ситилинке
Черная пятница с лютыми скидками УЖЕ в Ситилинке
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
Лютая скидка на 2080 Gigabyte Aorus в Регарде
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
-30% на HDD Fujitsu в Регарде
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Цена US $4.53 - 8.34 

Перейти в магазин 

Коврик с подогревом

Далее коврик для ног с подогревом. Коврик быстро нагревается и долго сохраняет тепло. Вы спокойно можете греть ноги в любое время. Также, такой коврик может понравится и вашим домашним любимцам. Температуру нагрева можно регулировать. Еще коврик водонепроницаемый и не скользит. Много положительных отзывов.

реклама

Цена US $11.39 - 14.62

Перейти в магазин 

Органайзер для косметики

Такой органайзер поможет содержать все косметические средства в порядке. Также, такой органайзер может пригодиться для визажистов, которые часто сами выезжают к клиентам на макияж. Органайзер можно приобрести трех разных размеров и в двух цветах. 

Цена от US $27.29

Перейти в магазин 

Джинсовая зимняя куртка

Далее джинсовая зимняя куртка. Куртка очень теплая, есть большой капюшон с мехом. Куртку можно приобрести в пяти разных размерах. На странице продавца можно купить и обычную джинсовку. Куртка стильная и удобная, размерная сетка на странице есть. У товара более 100 отзывов.

Цена US $17.34 - 33.37

Перейти в магазин 

Наушники

Замыкают подборку стильные наушники. Заряжаются наушники с помощью USB кабеля, который идет в комплекте, соединяется с различными девайсами с помощью bluetooth. Также, у наушников довольно стильный дизайн, они не массивные, а аккуратные, можно приобрести черные, или белые.

Цена US $11.75

Перейти в магазин

реклама



Еще больше товаров со скидками тут

Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

aliexpress товары из китая aliexpress распродажа скидки распродажа распродажа aliexpress товары с алиэкспресс скидки и купоны на алиэкспресс скидки подборки распродажа в китае
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: октябрь 2020
9
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey
16
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
44
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ExpertBook B9 (B9400CE)
5
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Iron Harvest
25
Тестирование видеокарт GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT в актуальных играх
8
В погоне за производительностью: игровые компьютеры – октябрь 2020
16
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
81
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ROG Strix G15
12
Тестирование актуальных видеокарт и процессоров в игре Tom Clancy's The Division 2
18

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: октябрь 2020
12 октября 2020 35
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Gaming GeForce RTX 3080 (ROG-Strix-RTX3080-10G-Gaming)
10 октября 2020 161
Тестирование процессоров Core i5-10600КF, Core i5-9600КF и Ryzen 5 3600ХТ в актуальных играх
15 октября 2020 22
Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define 7 XL
17 октября 2020 81
Тестирование процессоров Core i7-10700КF, Core i7-9700КF и Ryzen 7 3800ХТ в актуальных играх
21 октября 2020 44
Тестирование процессоров Core i3-10320, Core i3-9350KF и Ryzen 3 3300Х в актуальных играх
13 октября 2020 26

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стабильная прошивка MIUI 12 стала доступна для семи смартфонов Xiaomi
3
Недорогой игровой Ryzen 5 2600 сильно подешевел – цена мощного 6-ядерника упала на 60 долларов
58
Xiaomi Mi 9T, Poco X2, Redmi K30 и ещё 27 смартфонов получили Android 11 на MIUI 12–названия и сроки
+
Видеокарта, которую AMD уже показала публике – это Radeon RX 6800 XT
74
Radeon RX 6800 XT получит быстродействие GeForce RTX 3080 при цене в 500 долларов – VideoCardz
75
Выясняем, на что способны старые флагманы Intel – Core i7-4790K vs Core i7-10700K в тесте Benchmark
33
Realme 7 упал в цене на 55 долларов – хороший конкурент для Xiaomi Redmi Note 9 Pro, но дешевле
1
Цена Xiaomi Mi 10 упала на 33 000 рублей – уникальная камера 108 МП, мощный CPU, зарядка 50 Вт и NFС
2
Первые тесты RX 6800 XT в Fire Strike показывают производительность как у RTX 3080 по цене RTX 3070
59
Первые тесты GeForce RTX 3070 за 500$ доказали её преимущество перед RTX 2080 Ti за 1 200$
16
NVIDIA GeForce RTX 3080 20 Гбайт и RTX 3070 16 Гбайт отменены — данные VideoCardz
110
GeForce RTX 3060 сможет оснащаться 6 Гбайт памяти
122
Хакер EMPRESS взломала антипиратскую защиту Red Dead Redemption 2
129
16-ядерный флагманский AMD Ryzen 9 5950X обошёл лучший 18-ядерный HEDT-чип Intel i9-10980XE на 43%
68
Раскрываем скрытый потенциал Radeon RX 580 – лучшая видеокарта с барахолки против GTX 1660S от TG
21
Состоялся релиз Windows 10 October 2020 Update
13
Видеокарта AMD Big Navi – Radeon RX 6800XT смогла разогнаться до 2.8 ГГц
4
Xiaomi Redmi Note 8 Pro получил стабильную версию MIUI 12 в Европе
+
AMD полным ходом готовится к мероприятию, на котором представит видеокарты серии Radeon RX 6000
61
NVIDIA отменяет запуск GeForce RTX 3080 и RTX 3070 с удвоенной памятью
29

Популярные статьи

Простая, быстрая и безопасная оптимизация Windows 10 за 10 минут в 2020 году
68
Сводное тестирование трех поколений видеокарт в играх Assassin's Creed Origins и Assassin's Creed Odyssey
16
Необычные серийные компьютерные кулеры и вентиляторы - Noctua, Nofan, Scythe. Часть 5
26
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 18 тысяч рублей: октябрь 2020
9

Сейчас обсуждают

Женя Фролов
14:59
и 3.5 ггц, ага.
Intel пояснила, в чём сила 14-нм техпроцесса
oldschoolgamer
14:59
Уже отменили, но кто все еще продолжает верить в сказки )))
Новая модификация чипа NVIDIA GA102 может стать основой GeForce RTX 3070 Ti 10GB
Fess 11fess11
14:56
Товарищ, вы видимо забыли серию Hd 7xxx
Radeon RX 6800 XT получит быстродействие GeForce RTX 3080 при цене в 500 долларов – VideoCardz
mo3ulla
14:55
не будет 3090TI . вся разница между 3090 и ПОЛНЫМ GA102 . 256 cuda ядер . что смешно .. и 200 мгц . ты же не думаеш что этого хватит на тетона или 3090ti ?
Новая модификация чипа NVIDIA GA102 может стать основой GeForce RTX 3070 Ti 10GB
Fess 11fess11
14:55
"Никогда была"...И ведь не/ни не понимают как писать процентов 80-90 % русскоговорящих. Никогда и некогда - совсем разные понятия. Простите, все эти статьи с мощностями толкают меня в крайность.
Radeon RX 6800 XT получит быстродействие GeForce RTX 3080 при цене в 500 долларов – VideoCardz
pfn
14:55
В 2012 собрал системник на i7 3770K с 16 Гб RAM и двумя SSD. До выхода Exodus даже не шевелился. В 2019 заменил видяху на nV 2070. Опять нет проблем. Разрешение 1900х1200 на IPS матрице ASUS PA248Q. Ч...
Мой опыт правильного апгрейда компьютера – делюсь подробностями успеха
Ацкий Сотона
14:54
Вы пишите , пишите . уже 17 - 0 в мою пользу . Но примерно всегда так и идет негатив от писателей , не читателей , а когда результат - вы где-то в других местах и не признаёте своих писанин .
Radeon RX 6800 XT способен обойти GeForce RTX 3090 в 3DMark Fire Strike
Jaster
14:50
Это если ему позволить.
AMD Ryzen 5 5600X занял первое место в Passmark, быстрее на 19% Intel i5-10600K и на 10% i9-10900K
Moleculo
14:50
записывайте как хотите) вы пока что не показали "ОФФ скрин сайта АМД - 80 юнитов 6900"
Radeon RX 6800 XT способен обойти GeForce RTX 3090 в 3DMark Fire Strike
Vasyan
14:49
Где-то я такое уже слышал..А точно, в _этой стране_
Intel решила рассказать о лидерстве своих будущих 10-нм и 7-нм продуктов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем