Приветствую вас, мои читатели. Сегодня я нашла для вас несколько интересных, и, конечно же, полезных товаров с сайта Aliexpress. Давайте узнаем о них подробнее.

Открывает подборку RGB контроллер. Контроллер можно приобрести в черном и белом цвете. Работает от трех батареек типа ААА. Контроллер поможет вам избавиться от большого количества ненужных пультов. С его помощью можно включать, выключать и настраивать RGB ленты и лампы.

Цена US $8.51

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А это мужские зимние перчатки. Перчатки не продуваются, удобно сидят и очень мягкие и теплые. Стоит учитывать, что у данного продавца размер перчаток единый, поэтому точные замеры лучше уточнить. Перчатки так же не промокают, поэтому в них еще удобно кататься на лыжах, сноуборде.

Цена US $4.67

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Далее щетка для чистки лица. Щетка компактная, ее удобно брать с собой. С щеткой в комплекте есть дополнительные насадки, поэтому вы сможете полностью очистить и промассажировать лицо. Дополнительные пенки и скрабы вместе со щеткой можно использовать. Щетка очень просто моется. Поставляется в специальном пластиковом контейнере.

Цена US $22.57 - 23.27

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А это настольная светодиодная лампа. Лампу можно регулировать, она имеет три разных режима освещения. Заряжается лампа с помощью USB. Лампа довольно небольшая, но хорошо освещает стол. Подойдет как для офиса, так и для дома. У товара более 700 отзывов.

Цена US $3.92 - 4.37

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Далее силиконовая щетка для мытья головы. Щетка небольшого размера и не займет много места в ванной. Нужно нанести шампунь на голову и начать массировать щеткой голову. Таким образом, вы лучше вымоете голову и одновременно сделаете массаж, который поможет для лучшего кровообращения, благодаря чему волосы станут быстрее расти. Также, такую щетку можно приобрести для домашних любимцев.

Цена US $0.65 - 2.01

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Вакууматор – это отличная находка для ваших продуктов. Вакууматор поможет вам сохранить любые ваши продукты намного дольше. Пакеты с продуктами потом можно хранить в холодильнике и морозилке, некоторые просто в шкафу. Присутствует инструкция на русском языке. Специальные пакеты можно приобрести в своем городе. У товара более 3700 отзывов.

Цена US $13.69 - 17.98

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Замыкает подборку набор насадок для электрической зубной щетки. Набор состоит из восьми одинаковых насадок. На странице товара вы сможете ознакомиться с полным списком моделей щеток, к которым подходят данные насадки. Щетина, кстати, у насадок довольно жесткая. У товара более 9900 отзывов.

Цена US $2.99 / набор

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