Приветствую вас, мои читатели. Сегодня я нашла для вас несколько интересных, и, конечно же, полезных товаров с сайта Aliexpress. Давайте узнаем о них подробнее.

Открывает подборку компактный зонт. Его размер очень маленький, и он сможет поместиться практически в любой карман. Зонты можно приобрести разных цветов, поставляются в небольшом чехле. Зонт крепкий и плотный, сможет защитить не только от дождя, но и от солнца. У товара более 90 отзывов.

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Цена US $6.83 - 11.64

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Далее компьютерная мышь. У данной мыши минималистичный дизайн и нет лишних кнопок и изгибов. Мышь беспроводная, тихая и тонкая. Зарядный кабель и USB переходник идут в наборе с мышью. Мышь быстро заряжается и долго работает. Цвет можно выбрать. У товара более 3800 отзывов.

Цена US $4.65 - 12.47

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А это небольшой складной нож. Такой нож хорошо подойдет для распаковки посылок, коробок, пакетов. Нож компактный, его можно разместить даже на связке ключей. Часть ножа довольно острая, у продавца есть три цвета на выбор. У товара более 160 отзывов.

Цена US $3.50 - 3.91

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Далее электрический массажер. Рассчитан он для легкого прогревающего массажа шеи и спины. Такой массажер понравится всем. Его можно применять после сложной работы, людям с различными заболеваниями (но необходимо проконсультироваться с врачом), или людям постарше. Работает от двух батареек типа АА. Массажером очень просто пользоваться, у него также более 4800 отзывов.

Цена US $6.21 - 7.45

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Далее автоматическая палатка для туризма. Палатка легкая и тонкая, подойдет для отдыха в теплое время года. Палатка очень просто раскладывается и собирается. Палатка трехместная, весит около трех килограмм. Необходимые аксессуары для установки палатки идут в комплекте.

Цена US $129.90

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А это милые чашки в форме тыкв. Из таких чашек можно пить теплый чай, или есть суп и любые другие блюда. Если захотите запекать продукты в такой посуде в духовке, стоит уточнить у продавца, выдержит ли посуда высокую температуру. Чашки красивые и яркие, можно приобретать и на подарок. Есть разные объемы.

Цена US $7.21 - 24.74

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Замыкает подборку массажер для мышц. Несколько лет назад такие массажеры были популярны. Но стоит учесть, что все обещали от них похудение, но такие массажеры рассчитаны на расслабление или на тонус мышц. Массажер можно распределять на живот, спину, руки, ноги. Можно расслабляться после работы или тренировки, массажер снимет чувство боли и усталости. Есть несколько режимов работы.

Цена US $5.67 - 9.62

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.