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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: жилет с подогревом, тактический рюкзак и многие другие товары

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Беспроводная мышь

Открывает подборку беспроводная игровая мышь. У мыши очень интересный и стильный дизайн, есть дополнительная яркая подсветка. Мышь работает тихо и быстро, очень удобная. Такую мышь можно приобрести как себе, так и на подарок. Заряжается быстро, работает долго. Кабель для зарядки идет в комплекте. Цена приятная, отзывы положительные.

Цена US $5.39 - 10.26

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Жилет с подогревом

Далее в подборке очень интересный товар. Это жилет с подогревом. Такой жилет подойдет для работы в зимний период. Жилет удобно носить под курткой, он не доставляет какого-либо дискомфорта. Вы можете приобрести разные размеры жилета у продавца. Жилет заряжается от USB кабеля, просто включается и быстро нагревается. У товара более 400 отзывов.

Цена US $15.59

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Переноска для детей

А это удобная переноска для детей. Переноска подойдет как для женщин, так и для мужчин. Переноску легко надевать и она крепко держится. Также в переноске есть множество карманов, что тоже очень удобно. У продавца можно выбрать разные цвета переноски. Точные размеры есть на странице продавца. У товара более 300 отзывов.

Цена US $37.82

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Силиконовая щетка

А это удобная небольшая силиконовая щетка. Такая щетка поможет вам справиться с шерстью, мелкой пылью и волосами на всех поверхностях вашего дома, и на одежде. Тем более, вам не нужно будет покупать дополнительные ролики, т.к. данную щетку необходимо просто прополоскать под водой и можно продолжать уборку. Цена очень низкая, а отзывов более 1200.

Цена US $2.71

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Тактический рюкзак

Далее тактический рюкзак. Объем рюкзака 25 литров. На странице можно приобрести рюкзаки разных расцветок. Ручки и спина рюкзака хорошо прошиты, внутри и снаружи есть дополнительные карманы. Материал, из которого изготовлен рюкзак также довольно качественный. У товара более 400 отзывов.

Цена US $13.99 - 16.76

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Поясная сумка

А это удобная поясная сумка. Такую сумку можно надевать на пробежку, прогулку, в спортзал, или даже просто для похода в магазин. Ремешок сумки регулируется, поэтому сумка подойдет практически для всех. В сумке есть два отделения и карман для небольшой бутылки с водой. Цвет сумки можно выбрать. Еще, в сумке есть маленькое отверстие для наушников, чтобы музыку слушать было удобнее. У товара более 3800 отзывов.

Цена US $2.25 - 2.58

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Светящаяся клипса

Замыкает подборку клипса с подсветкой. Данная клипса крепится на кроссовки, или другую обувь, сзади. Отлично подойдет для тех, кто катается на скейте и велосипеде, или просто, чтобы украсить вашу обувь в темное время суток. Клипсы очень просто одеваются и снимаются с обуви. Работают клипсы от двух батареек типа CR2016, которые в комплекте не идут. У товара более 200 отзывов.

Цена US $2.80

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.

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NiceTry
17:18
Тебе же и предложили огнетушитель. Сам с собой разговариваешь? Это шизофрения, лечиться пора.
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Andri Klin
17:18
Я вас огорчу - у вас не 4K, вас кто-то нагло обманул, 4К - 3840х2160.
Мнение на основе личного опыта: дорогие видеокарты не нужны, а мониторы 2К и 4К – это не более чем рекламный ход маркетологов
OgoGoLog
17:17
Архитектура Zen 3 попадает, конечный продукт - нет.
Владельцы материнских плат ASUS X470 сообщают об отказе компании в поддеркже процессоров AMD Ryzen 5000
omoikane
17:16
Тут вообще авторизация кривая. Был случаи когда люди заходили под чужими акками "случайно". А так я даже не смотрел, мне спам не нужен. Когда тема не интересна просто не читаю, да и не отвечаю уже. Во...
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OgoGoLog
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