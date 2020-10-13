Открывает подборку беспроводная игровая мышь. У мыши очень интересный и стильный дизайн, есть дополнительная яркая подсветка. Мышь работает тихо и быстро, очень удобная. Такую мышь можно приобрести как себе, так и на подарок. Заряжается быстро, работает долго. Кабель для зарядки идет в комплекте. Цена приятная, отзывы положительные.

Цена US $5.39 - 10.26

реклама

Перейти в магазин

Далее в подборке очень интересный товар. Это жилет с подогревом. Такой жилет подойдет для работы в зимний период. Жилет удобно носить под курткой, он не доставляет какого-либо дискомфорта. Вы можете приобрести разные размеры жилета у продавца. Жилет заряжается от USB кабеля, просто включается и быстро нагревается. У товара более 400 отзывов.

Цена US $15.59

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке RTX 4000 за 78 т.р. в Регарде Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Перейти в магазин

А это удобная переноска для детей. Переноска подойдет как для женщин, так и для мужчин. Переноску легко надевать и она крепко держится. Также в переноске есть множество карманов, что тоже очень удобно. У продавца можно выбрать разные цвета переноски. Точные размеры есть на странице продавца. У товара более 300 отзывов.

Цена US $37.82

реклама

Перейти в магазин

А это удобная небольшая силиконовая щетка. Такая щетка поможет вам справиться с шерстью, мелкой пылью и волосами на всех поверхностях вашего дома, и на одежде. Тем более, вам не нужно будет покупать дополнительные ролики, т.к. данную щетку необходимо просто прополоскать под водой и можно продолжать уборку. Цена очень низкая, а отзывов более 1200.

Цена US $2.71

Перейти в магазин

Далее тактический рюкзак. Объем рюкзака 25 литров. На странице можно приобрести рюкзаки разных расцветок. Ручки и спина рюкзака хорошо прошиты, внутри и снаружи есть дополнительные карманы. Материал, из которого изготовлен рюкзак также довольно качественный. У товара более 400 отзывов.

Цена US $13.99 - 16.76

Перейти в магазин

А это удобная поясная сумка. Такую сумку можно надевать на пробежку, прогулку, в спортзал, или даже просто для похода в магазин. Ремешок сумки регулируется, поэтому сумка подойдет практически для всех. В сумке есть два отделения и карман для небольшой бутылки с водой. Цвет сумки можно выбрать. Еще, в сумке есть маленькое отверстие для наушников, чтобы музыку слушать было удобнее. У товара более 3800 отзывов.

Цена US $2.25 - 2.58

реклама





Перейти в магазин

Замыкает подборку клипса с подсветкой. Данная клипса крепится на кроссовки, или другую обувь, сзади. Отлично подойдет для тех, кто катается на скейте и велосипеде, или просто, чтобы украсить вашу обувь в темное время суток. Клипсы очень просто одеваются и снимаются с обуви. Работают клипсы от двух батареек типа CR2016, которые в комплекте не идут. У товара более 200 отзывов.

Цена US $2.80

реклама

Перейти в магазин

Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

Продолжается новая распродажа на Aliexpress, не пропустите!

Еще больше товаров со скидками тут

реклама

Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.