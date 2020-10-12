Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: пульсометр, зимние ботинки и многие другие товары
Мужской спортивный костюм
Открывает подборку стильный мужской спортивный костюм. Костюм эластичный и приятный к телу, зимой можно использовать как термобелье под другую одежду. В ассортименте продавца семь разных размеров костюма и несколько цветов. Размерная сетка на странице есть. У товара более 100 отзывов.
Цена US $14.81
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Зимние ботинки
А это качественные зимние ботинки. Хоть в описании на сайте и указано, что они женские, но такие ботинки могут носить и парни. У продавца много размеров и цветов ботинок, которые можно заказать. У ботинок внутри мех, поэтому зимой в них вы точно не замерзнете. Ботинки изготовлены качественно и прослужат вам долго.
Цена US $41.33
Пульсометр
Про этот прибор вы точно слышали. Это маленький пульсометр. Все, что вам нужно, это вставить палец в прибор и подождать несколько секунд. Потом на экране вы сможете увидеть ваш пульс. Работает пульсометр от двух батареек типа ААА, которые в комплект не входят. Такая вещь точно пригодится каждому.
Цена US $6.12 - 8.51
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Портативные наушники
Данные наушники небольшие и компактные. Они с легкостью складываются, хранить и носить наушники можно в специальном чехле, чтобы их не повредить. Чехол и кабель для зарядки идут в комплекте с наушниками. Время активной работы наушников достигает 16 часов, а полная зарядка около трех часов. К покупке доступны два цвета наушников. Такие наушники удобно брать с собой, в них удобно заниматься спортом и бегать.
Цена US $21.45
Набор для чистки лица
А это интересный набор для чистки лица. У данного продавца вы можете заказать какие-то компоненты из набора по отдельности. Лучше всего приобрести, конечно же, целый набор, для лучшего очищения лица. Благодаря данному набору можно просто массажировать лицо, избавиться от угрей и грязи, хорошо проскрабировать лицо. Цена вполне приемлема для такого набора, а отзывов у товара более 1200.
Цена US $11.68 - 29.05
Копилка
А это интересная копилка в форме собаки. Копилка исполнена в современном стиле. Вы можете выбрать французского бульдога в разных цветах. Такая копилка может послужить просто красивым и стильным элементом декора. Размер копилки небольшой, поэтому вы сможете разместить собаку где угодно.
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Цена US $23.96
Зубная щетка
Замыкает подборку зубная щетка. Данная щетка изготовлена из экологических материалов и подлежит дальнейшей обработке. В наборе идут сразу две щетки, цена очень низкая. На странице можно выбрать чисто белые или чисто черные щетки. У щеток не сильно жесткая щетина для более бережного ухода за зубами и деснами.
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Цена US $1.55/набор
Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.
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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.
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