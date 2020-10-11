Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: зимние перчатки, лампочка с IP камерой и многие другие товары
Наушники
Открывают подборку стильные наушники. Наушники компактные и удобные, цвет при покупке можно выбрать. У наушников хорошее шумоподавление и качественное звучание. В наушниках есть встроенный микрофон, поэтому вы сможете не только слушать музыку, но и разговаривать по телефону или скайпу и т.д. У товара более 160 отзывов.
Цена US $10.47
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Зимние перчатки
Далее в подборке зимние перчатки. Перчатки качественные и плотные, не продуваются и не промокают. Перчатки можно просто носить осенью или зимой, а также кататься в них на лыжах, или ездить на велосипеде. Вы можете приобрести перчатки пяти разных размеров, а так же на выбор есть много различных цветов. В данных перчатках можно пользоваться смартфоном не снимая их. Более точная классификация каждой пары перчаток есть на странице продавца. У товара более 1200 отзывов.
Цена от US $10.97
Термо носки
А это теплые зимние носки. Носки подойдут для повседневной носки, как термо носки для катания на лыжах, или отдыха в холодное время, для игры в футбол, или хоккей. Носки прочные и эластичные, у продавца вы сможете купить носки, как для подростка, так и для взрослого человека. Цвет носков тоже можно выбрать. Цена приятная, а отзывов более 200.
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Цена US $3.96
Женские кроссовки
Далее женские спортивные кроссовки. Кроссовки очень стильные и современные, рассчитанные на осень-весну. Кроссовки подойдут для прогулок, но заниматься спортом в них тоже можно, тем более верх кроссовок дышащий, состоящий в основном из сеточек. Цена не высокая, к покупке доступны шесть разных размеров.
Цена US $13.38 - 14.96
Карта памяти
Далее необходимый практически всем товар. Это мини карты SD. У данного продавца вы сможете выбрать разный объем памяти – от 16 до 256 ГБ, от чего и будет зависеть цена. Посылка включает в себя только мини карту памяти. У товара немного отзывов, но все положительные.
Цена от US $1.46
Лампочка с IP камерой
А это необычная лампочка со встроенной камерой. Камера может снимать видео на 360 градусов. Вы можете купить просто лампочку с камерой, либо же с дополнительными картами памяти. Камера снимает не в самом лучшем качестве, но все, что вам необходимо вы точно сможете рассмотреть. Просматривать видео и регулировать свет можно с помощью смартфона и ПК. У товара более 100 отзывов.
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Цена от US $21.05
Ремень для лыж
Замыкает подборку специальный ремень для лыж. Ремень занимает немного места в собранном виде, и с легкостью поместиться в карман. Ремень прочный, предназначен, для того чтобы собрать лыжи вместе, и их было удобно нести с собой, куда вам нужно. Длину ремня можно регулировать. Специальные крепления для лыж на ремне есть.
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Цена US $6.92
Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.
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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.
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