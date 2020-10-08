Открывает подборку интересный кубик антистресс. Кубик довольно компактный, поэтому его можно везде носить с собой. Как он раскладывается можно посмотреть на картинке ниже, или на странице продавца. У продавца доступен к заказу случайный цвет кубика, или белый. У товара низкая цена и более 400 отзывов.

Цена US $2.22

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А это мягкие стельки с эффектом памяти. Стельки хлопковые, удобные и мягкие, дышат. Стельки можно применять для любой обуви. Особенно такие стельки подойдут для занятий спортом, для длительных походов, или для тех, у кого часто болят ноги. У данного продавца много размеров стелек на выбор, а отзывов у данного товара более 2700.

Цена от US $3.79

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Далее быстрое беспроводное зарядное устройство. Устройство представляет собой тонкий небольшой круг с подсвечивающимися краями. Есть много цветов устройства на выбор. Устройство может заряжать телефон без дополнительных кабелей, необходимо просто положить телефон на устройство. Стоит учесть, что устройство подходит не для всех моделей смартфонов. У товара довольно низкая цена и более 600 отзывов.

Цена от US $4.51

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А это светодиодный ошейник для собак. Отличная находка, если ваш любимец любит далеко убегать, или гулять в темное время суток. Заряжается ошейник с помощью USB. Можно приобрести ошейник с разным одиночным свечением, или разноцветный. Ошейник очень просто одевается на собаку и не причиняет боли, или дискомфорта. У товара более 600 отзывов.

Цена US $3.23

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Далее практичный корсет для спины. Корсет подходит практически для всех: если у вас болит спина, либо же для исправления осанки, для занятий спортом и т.д. На странице продавца вы сможете выбрать пять разных размеров корсета и три цвета. Корсет очень удобно носить под одеждой, а дома можно надевать на майку или футболку. Также, такой корсет очень полезен для школьников и для тех, кто постоянно сидит за ПК, или в офисе.

Цена US $7.55 - 7.75

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Далее в подборке набор берушей. Беруши небольшие и хорошо сидят в ухе. Можно выбрать два разных по цвету набора. Беруши мягкие и удобные, отлично подавляют шум. Подойдет для тех, кто плохо спит по ночам, т.к. им мешают посторонние звуки. У товара более 700 отзывов, большинство из которых – положительные.

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Цена от US $3.42

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Замыкают подборку беспроводные Bluetooth наушники. Наушники большие и стильные, складываются. Наушники удобно сидят на голове и не спадают, в отзывах можно прочесть, что звучание наушников на высшем уровне. Наушники доступны к заказу в разных цветах. Время активной работы наушников достигает шести часов. USB кабель для зарядки идет в комплекте.

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Цена US $8.62 - 11.12

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.