Открывает подборку небольшой велосипедный задний фонарь. Фонарь очень яркий, имеет несколько режимов работы, может светиться разными цветами. Не страшно, если фонарь попадет под дождь, время его работы может достигать 15 часов. Отличный фонарь для ночных поездок. У товара более 900 отзывов.

реклама

Цена US $1.64 - 4.59

Перейти в магазин

Далее в подборке керосиновая зажигалка в стиле ретро. Зажигалка смотрится очень стильно, ее можно приобрести себе, и также она подойдет для подарка. У продавца к покупке на выбор три разные зажигалки. Как ее открывать и заправлять довольно точно указано на странице продавца. Также, хочется отметить, что зажигалка деревянная.

анонсы и реклама МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке 2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA 2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде Слив 2070 Super по промокоду MSIGAMING Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде 2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Цена US $15.53

Перейти в магазин

Мы все любим отдыхать на море не только летом, но и осенью и зимой. Такие стельки для пляжа вам точно понравятся, и станут незаменимой вещью для отпуска. У продавца есть множество размеров стелек, поэтому они подойдут как ребенку, так и взрослому. Стельки очень просто крепятся к ноге, не скользят, не создают дискомфорт при ходьбе даже по асфальту. В них можно загорать и купаться не снимая.

реклама

Цена US $0.86 - 1.07

Перейти в магазин

А это удобная двухсторонняя терка с контейнером. Такая терка сэкономит вам место, и вам не придется собирать по всему столу мелкие кусочки сыра, после того, как вы его натерли. Обеими сторонами терки пользоваться легко и просто, контейнер быстро извлекается из терки и легко моется. Обе стороны терки изготовлены из нержавеющей стали.

Цена US $7.40 - 10.64

Перейти в магазин

А это футболки с милыми принтами. Такую футболку можно купить себе, другу, или даже ребенку. У продавца на странице много принтов и много размеров футболок. Качество футболок достаточно хорошее, стирать в машинке можно. Размерная сетка на странице продавца также есть, чтобы вы смогли купить правильный размер. У товара более 200 заказов.

Цена US $2.80 - 5.77

Перейти в магазин

Далее беспроводные стереонаушники. Наушники расположены в стильном длинном кейсе. На кейсе есть небольшой дисплей, на котором указан заряд наушников. Наушники поставляются в полной комплектации. Полного заряда хватает на довольно продолжительное время. У наушников очень хорошее звучание и множество положительных отзывов.

реклама





Цена US $4.18 - 13.62

Перейти в магазин

Замыкает подборку зимняя мужская куртка. Куртка очень теплая и качественная. У продавца можно приобрести пуховики в пяти разных размерах и в четырех цветах. Размерная сетка на странице у продавца есть, но в отзывах пишут, что лучше покупать куртку на размер больше, потому что она может маломерить. У товара более 140 отзывов.

реклама

Цена US $35.51 - 41.27

Перейти в магазин

Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

Еще больше товаров со скидками тут

реклама

Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.