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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: беспроводные стереонаушники, зимняя мужская куртка и многие другие товары

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Еще одна RTX 3090 в продаже

Велосипедный задний фонарь

Открывает подборку небольшой велосипедный задний фонарь. Фонарь очень яркий, имеет несколько режимов работы, может светиться разными цветами. Не страшно, если фонарь попадет под дождь, время его работы может достигать 15 часов. Отличный фонарь для ночных поездок. У товара более 900 отзывов.

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Цена US $1.64 - 4.59

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Зажигалка в стиле ретро

Далее в подборке керосиновая зажигалка в стиле ретро. Зажигалка смотрится очень стильно, ее можно приобрести себе, и также она подойдет для подарка. У продавца к покупке на выбор три разные зажигалки. Как ее открывать и заправлять довольно точно указано на странице продавца. Также, хочется отметить, что зажигалка деревянная. 

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Цена US $15.53

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Пляжные стельки

Мы все любим отдыхать на море не только летом, но и осенью и зимой. Такие стельки для пляжа вам точно понравятся, и станут незаменимой вещью для отпуска. У продавца есть множество размеров стелек, поэтому они подойдут как ребенку, так и взрослому. Стельки очень просто крепятся к ноге, не скользят, не создают дискомфорт при ходьбе даже по асфальту. В них можно загорать и купаться не снимая. 

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Цена US $0.86 - 1.07

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Терка с контейнером

А это удобная двухсторонняя терка с контейнером. Такая терка сэкономит вам место, и вам не придется собирать по всему столу мелкие кусочки сыра, после того, как вы его натерли. Обеими сторонами терки пользоваться легко и просто, контейнер быстро извлекается из терки и легко моется. Обе стороны терки изготовлены из нержавеющей стали.

Цена US $7.40 - 10.64

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Футболка

А это футболки с милыми принтами. Такую футболку можно купить себе, другу, или даже ребенку. У продавца на странице много принтов и много размеров футболок. Качество футболок достаточно хорошее, стирать в машинке можно. Размерная сетка на странице продавца также есть, чтобы вы смогли купить правильный размер. У товара более 200 заказов. 

Цена US $2.80 - 5.77

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Беспроводные стереонаушники

Далее беспроводные стереонаушники. Наушники расположены в стильном длинном кейсе. На кейсе есть небольшой дисплей, на котором указан заряд наушников. Наушники поставляются в полной комплектации. Полного заряда хватает на довольно продолжительное время. У наушников очень хорошее звучание и множество положительных отзывов.

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Цена US $4.18 - 13.62

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Зимняя мужская куртка

Замыкает подборку зимняя мужская куртка. Куртка очень теплая и качественная. У продавца можно приобрести пуховики в пяти разных размерах и в четырех цветах. Размерная сетка на странице у продавца есть, но в отзывах пишут, что лучше покупать куртку на размер больше, потому что она может маломерить. У товара более 140 отзывов. 

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Цена US $35.51 - 41.27

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.

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