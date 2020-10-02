Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: бутановая зажигалка, инфракрасный термометр и многие другие товары
Бутановая зажигалка
Открывает подборку компактная бутановая зажигалка. Бутановую зажигалку можно использовать в самых разных сферах. Зажигалкой можно разжечь костер, довести до готовности еду, придать блюду золотистую и красивую корочку. Зажигалку очень просто заправлять. У товара более 3000 отзывов.
Цена US $3.16
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Профессиональный фен
А это профессиональный фен от Xiaomi. Фен небольшого размера и его удобно брать с собой в путешествия. Несмотря на небольшой размер фен довольно мощный, и вы сможете подсушить волосы очень быстро. Так же вы можете переключиться с горячего на холодный воздух. Фен доступен к заказу в двух цветах, тип вилки можно выбрать.
Цена US $26.67
Электронный календарь
А это интересный электронный календарь. Кроме календаря, на дисплее вы сможете увидеть время, какая температура в вашем доме, также сможете настроить будильник и даже напоминание о дне рождения. Работает календарь от трех батареек типа ААА, которые в комплект не входят. Для темного времени суток есть дополнительная подсветка.
Цена US $1.76
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Портсигар
Далее в подборке стильный портсигар. В данном портсигаре можно разместить десять сигарет. Так же, как заявлено продавцом, в портсигаре есть место для небольшой зажигалки. Такой портсигар смотрится аккуратно, отлично подойдет на подарок. Есть множество цветов на выбор. У товара более 200 отзывов.
Цена от US $4.10
Чехол для карт памяти
А это чехол для карт памяти. У продавца можно выбрать очень много разных ярких чехлов. Чехлы подойдут как для microSD карт, игровых карт, так и для других маленьких карт. Чехол маленький, но очень удобный, с ним будет меньше вероятности растерять маленькие карты. У товара почти 200 отзывов.
Цена от US $6.00
Инфракрасный термометр
Далее в подборке очень актуальный сейчас товар. Это инфракрасный бесконтактный термометр. Благодаря такому термометру становится намного легче измерять температуру у детей. Так же, термометр показывает на дисплее показатели температуры сразу, ждать не нужно. Работает термометр от двух батареек типа ААА, которые в комплект не входят.
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Цена US $0.60 - 2.79
Комплект мерных ложек
Замыкает подборку комплект мерных ложек. В набор входит восемь ложек различного объема. На каждой ложке объем обозначен. Ложки изготовлены из нержавеющей стали, поэтому прослужат вам намного дольше. У продавца можно выбрать четыре разных по цвету набора. У товара более 100 отзывов.
Цена от US $10.17
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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.
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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.
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