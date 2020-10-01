Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: внешний аккумулятор, уплотнитель и многие другие товары
Внешний аккумулятор
Открывает подборку небольшой внешний аккумулятор. В комплекте с ним так же есть кабель с двумя переходниками, поэтому вы сможете сразу зарядить различные смартфоны, или другие девайсы без необходимости дополнительных кабелей. Так же у данного аккумулятора есть дисплей и фонарики. А благодаря маленькому размеру аккумулятор очень просто брать с собой.
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Цена от US $10.99
Светодиодный светильник
А этот настольный светильник можно прикрепить к полке, ноутбуку, или монитору. У светильника есть три режима освещения. С таким светильником удобно печатать, читать, рисовать и т.д. Очень удобно для работы в ночное время. Есть функция памяти, работает с помощью USB. Светильник довольно просто крепится, не светит в глаза и не мешает. У товара более 100 отзывов.
Цена US $23.99 - 29.59
Зимние перчатки
Далее в подборке зимние перчатки. Перчатки подойдут для холодной осени и практически для любой зимы. Перчатки не промокают и сохраняют тепло, подойдут как женщинам, так и мужчинам. У продавца можно выбрать размер и цвет перчаток. Так же в этих перчатках вы спокойно сможете использовать ваш смартфон, или планшет, перчатки снимать не нужно. Цена перчаток очень приятная.
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Цена US $4.96
Портативная газовая плита
А эта портативная газовая плита точно пригодится вам в любом походе. Плита упакована в специальный контейнер, поэтому ее удобно брать с собой. Она совсем небольшая, но огонь довольно сильный, поэтому плита точно подогреет вам еду и воду. Стоит учесть, что газовые баллоны в комплект не входят.
Цена US $4.99
USB зажигалка
А это очень интересная USB зажигалка. Эта небольшая зажигалка имеет закругленные края и очень тонкий корпус. Ее можно приклеить на любой телефон сзади корпуса, она также и послужит вам необходимой поддержкой, чтобы поставить телефон на стол, например, для просмотра видео. А чтобы зажигалка начала работать по назначению, нужно просто отодвинуть часть ее корпуса и через несколько секунд вы уже увидите спираль. У товара более 600 отзывов.
Цена US $5.99
Уплотнитель
У нас у всех установлены самые разные окна и двери. Данный уплотнитель поможет вам сохранить больше тепла в холодное время года. Уплотнитель на клеевой основе очень просто крепится там, где вам нужно. Уплотнителем можно утеплить как окна, так и двери. У продавца есть разные размеры уплотнителей, и так же можно выбрать длину и цвет.
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Цена от US $5.67
Мужской спортивный костюм
Замыкает подборку очень классный мужской спортивный костюм. Данный костюм состоит из пяти разных вещей, которые можно комбинировать между собой. Также, у продавца можно выбрать один из шести разных размеров. В таких комплектах можно заниматься на улице, дома или в зале, надевать под более теплую одежду в качестве термобелья. У товара более 1400 отзывов.
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Цена US $30.39
Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.
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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.
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