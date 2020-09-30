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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: набор для туризма, наколенники и многие другие товары

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Светодиодный ночник

Открывает подборку нежный светодиодный ночник. Благодаря зеркальному декорированию светильник смотрится ярко и необычно. У продавца вы сможете выбрать самые разные фигуры светильника. Но, перед покупкой, стоит заранее написать продавцу о более плотной и надежной упаковке товара. Светильник работает от батареек.

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Цена US $7.85

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Набор для туризма

Далее небольшой набор для туризма. У продавца вы можете приобрести предметы по отдельности, либо полным набором. Полные комплекты для приготовления еды и чая отлично подойдут для одного, или двух человек. Все приборы изготовлены из качественных материалов и рассчитаны на достаточно высокие температуры. Также набор довольно компактный и не займет много места в сумке, или рюкзаке. У товара более 500 отзывов.

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Цена US $10.04 - 26.60

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Кроссовки

А это актуальная модель кроссовок. Хотя, мне кажется, что сейчас любая модель кроссовок будет актуальна. Кроссовки универсальные, подойдут как парням, так и девушкам. У продавца большой выбор размеров – от 35ого и больше. Кроссовки удобные, поэтому подойдут не только для прогулок, но и так же для бега, или для занятий в зале. Цвет так же можно выбрать.

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Цена от US $14.36

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Велосипедный фонарь

Далее в подборке велосипедный фонарь. У продавца на выбор есть несколько разных фонарей. У фонаря есть несколько различных режимов работы, заряжается он с помощью USB. Расстояние освещенности таким фонарем достигает 50 метров в ночное время. Фонарь очень просто крепится на велосипед, и так же легко снимается. У товара более 1500 отзывов.

Цена от US $1.89

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Наколенник

Далее довольно полезный товар – наколенник. На странице продавца вы сможете выбрать нужный вам размер наколенника, и также цвет. Наколенники можно носить не только по рекомендации врача, а так же при занятиях спортом, поднятии тяжестей (для более профессиональных спортсменов), или во время восстановительного периода после травмы. Цена довольно низкая, доставка бесплатная.

Цена от US $3.64

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Органайзер

Данный органайзер поможет вам не терять ваши зарядки и кабели. У данного органайзера множество небольших карманов, в которых с легкостью поместятся кабеля, блоки питания, различные переходники и наушники. Такой органайзер очень удобно брать с собой в путешествие, или в командировку. У продавца много цветов на выбор. 

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Цена сейчас US $3.98

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Гирлянда

Замыкает подборку гирлянда для Хеллоуина. Длина гирлянды 1,5 метра, на выбор есть тыквы, черепа, пауки, глаза, скелеты. Гирлянда довольно яркая, ее можно применить где угодно: на детском празднике, взрослой вечеринке, или просто украсить комнату тематически. Работает гирлянда от двух батареек, которые в комплекте не идут. Цена приятная, отзывы положительные. 

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Цена от US $2.64

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.

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