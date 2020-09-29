Открывает подборку чехол для аккумуляторных батарей. Также, это не просто стандартный чехол, а благодаря ему, вы сможете зарядить те предметы, которые вы бы не смогли зарядить аккумуляторными батареями. Как устроен чехол видно на картинке ниже. У продавца вы сможете выбрать разные цвета чехлов. Так же присутствует небольшой дисплей, на котором отображается процент заряда.

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Цена US $1.00 - 2.89

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А это фен от компании Xiaomi. Фен среднего размера, имеет небольшой вес. Купить фен у продавца можно только в одном цвете. Вы сможете настроить фен, как на подачу горячего, так и на подачу холодного воздуха. Тип вилки можно выбрать. Длина шнура составляет 1,8 метра. У товара более 600 отзывов.

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Цена US $24.15

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Далее интересный рюкзак с дисплеем. Сразу хочется отметить, что рюкзак водонепроницаемый, поэтому можно не переживать за дисплей, расположенный на рюкзаке, с ним ничего не случится, если вы попадете под дождь. Вы сможете транслировать картинки и анимации на дисплей благодаря смартфону или любому другому гаджету с помощью WiFi. Так же рюкзак вместительный и с большим количеством карманов и отделений.

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Цена US $74.45

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А это набор интересных маркеров. Набор состоит из 12 ярких маркеров, которыми можно рисовать на бумаге, картоне, и использовать в творчестве. Одна особенность маркеров – это прозрачная кисть на другом конце маркера. Таким образом, получается, что с одной стороны яркий цвет, а с другой прозрачная кисть, с помощью которой вы сможете делать интересные рисунки, полосатый текст и т.д., на что хватит вашей фантазии.

Цена US $7.98 / набор

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Отпариватель – довольно удобная и практичная вещь все больше заменяющая утюги. Данный отпариватель от фирмы Xiaomi. Отпаривать вещи можно как горизонтально, так и вертикально. Отпариватель подойдет практически для всех видов тканей. С блузами и футболками он справится намного быстрее, чем, например, с джинсами. У отпаривателя есть единственный минус – он долго остывает, но, это проблема большинства отпаривателей. Тип вилки у продавца можно выбрать.

Цена US $43.14

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А это компактный удлинитель. У удлинителя две розетки и четыре порта USB. Шнур довольно длинный – полтора метра, и он, кстати, наматывается на сам удлинитель, что есть несомненным плюсом. Как выглядит удлинитель, вы можете посмотреть на картинке ниже. У товара более 400 отзывов.

Цена сейчас от US $7.46

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Замыкает подборку стильный выключатель. У продавца вы сможете приобрести выключатель черного или белого цветов. У выключателя есть небольшая подсветка, которая совершенно не мешает вашему сну своей яркостью. Так же в комментариях подмечают, что выключатель может быть довольно громким во время выключения и включения. Уточнить детали можно просто написав продавцу. У товара более 200 отзывов.

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Цена US $4.16

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.