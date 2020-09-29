Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: рюкзак с дисплеем, выключатель и многие другие товары

[ ] для раздела Блоги
+
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз (в рублях)
MSI RTX 2070 дешевеет не смотря на падение рубля
Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя

Чехол для аккумуляторных батарей

Открывает подборку чехол для аккумуляторных батарей. Также, это не просто стандартный чехол, а благодаря ему, вы сможете зарядить те предметы, которые вы бы не смогли зарядить аккумуляторными батареями. Как устроен чехол видно на картинке ниже. У продавца вы сможете выбрать разные цвета чехлов. Так же присутствует небольшой дисплей, на котором отображается процент заряда.

реклама

Цена US $1.00 - 2.89

Перейти в магазин 

Фен Xiaomi

А это фен от компании Xiaomi. Фен среднего размера, имеет небольшой вес. Купить фен у продавца можно только в одном цвете. Вы сможете настроить фен, как на подачу горячего, так и на подачу холодного воздуха. Тип вилки можно выбрать. Длина шнура составляет 1,8 метра. У товара более 600 отзывов.

анонсы и реклама
2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р.
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
РУХНУЛА цена MSI RTX 2070 после анонса RTX 3ххх
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Цена US $24.15

Перейти в магазин 

Рюкзак с дисплеем

Далее интересный рюкзак с дисплеем. Сразу хочется отметить, что рюкзак водонепроницаемый, поэтому можно не переживать за дисплей, расположенный на рюкзаке, с ним ничего не случится, если вы попадете под дождь. Вы сможете транслировать картинки и анимации на дисплей благодаря смартфону или любому другому гаджету с помощью WiFi. Так же рюкзак вместительный и с большим количеством карманов и отделений.

реклама

Цена US $74.45

Перейти в магазин 

Набор маркеров

А это набор интересных маркеров. Набор состоит из 12 ярких маркеров, которыми можно рисовать на бумаге, картоне, и использовать в творчестве. Одна особенность маркеров – это прозрачная кисть на другом конце маркера. Таким образом, получается, что с одной стороны яркий цвет, а с другой прозрачная кисть, с помощью которой вы сможете делать интересные рисунки, полосатый текст и т.д., на что хватит вашей фантазии.

Цена US $7.98 / набор

Перейти в магазин 

Отпариватель для одежды

Отпариватель – довольно удобная и практичная вещь все больше заменяющая утюги. Данный отпариватель от фирмы Xiaomi. Отпаривать вещи можно как горизонтально, так и вертикально. Отпариватель подойдет практически для всех видов тканей. С блузами и футболками он справится намного быстрее, чем, например, с джинсами. У отпаривателя есть единственный минус – он долго остывает, но, это проблема большинства отпаривателей. Тип вилки у продавца можно выбрать.

Цена US $43.14

Перейти в магазин 

Удлинитель

реклама



А это компактный удлинитель. У удлинителя две розетки и четыре порта USB. Шнур довольно длинный – полтора метра, и он, кстати, наматывается на сам удлинитель, что есть несомненным плюсом. Как выглядит удлинитель, вы можете посмотреть на картинке ниже. У товара более 400 отзывов. 

Цена сейчас от US $7.46

реклама

Перейти в магазин 

Выключатель

Замыкает подборку стильный выключатель. У продавца вы сможете приобрести выключатель черного или белого цветов. У выключателя есть небольшая подсветка, которая совершенно не мешает вашему сну своей яркостью. Так же в комментариях подмечают, что выключатель может быть довольно громким во время выключения и включения. Уточнить детали можно просто написав продавцу. У товара более 200 отзывов.

реклама

Цена US $4.16

Перейти в магазин

Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

Еще больше товаров со скидками тут

реклама

Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi aliexpress aliexpress 2020 aliexpress распродажа aliexpress на русском скидки на aliexpress скидки и купоны на алиэкспресс xiaomi 2020 купоны aliexpress xiaomi mijia
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO 360 D-RGB
8
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
37
Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: сентябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
17
Обзор и тестирование процессорной СВО Fractal Design Celsius+ S24 Prisma
23
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
22
Акция в магазине ключей для ПО BOBKeys: Windows 10 Home/Pro всего за 14 долларов
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
90
Первое знакомство с NVIDIA GeForce RTX 3090 на примере Palit GeForce RTX 3090 GamingPro OC
44
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe 4.0 NVMe Patriot Viper VP4100 500 ГБ (VP4100-500GM28H)
13
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 45 тысяч рублей: сентябрь 2020
14

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 GamingPro OC
17 сентября 2020 211
Первое знакомство с поколением NVIDIA Ampere на примере MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio
17 сентября 2020 114
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – сентябрь 2020
16 сентября 2020 25
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
24 сентября 2020 90
Тестирование процессора Intel Core i3-10100 в актуальных играх
21 сентября 2020 41
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
25 сентября 2020 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В сети набирает популярность новый трейлер GTA 6 – его посмотрели уже более 20 000 человек
29
Xiaomi назвала 24 смартфона, которые получат Android 11 на MIUI 12 до конца года – полный список и сроки выхода обновления
3
Huawei P30 Pro рекордно подешевел – лучший камерофон 2019 года с Google-сервисами по самой низкой цене с начала продаж
5
Xiaomi официально снизила цену на 14 000 рублей на 108-Мп флагман Mi 10 – OLED-дисплей на 90 Гц, мощный процессор, быстрая зарядка и NFC в одном из самых популярных телефонов 2020 года
5
Для легендарной игры The Witcher 3 вышли 3 необычных модификации – полный пересмотр системы боя, огромные монстры и охота на редких существ с шансом получить легендарное оружие
3
Процессоры AMD Ryzen 7 3800X и Ryzen 9 3900X сильно подешевели – мощные игровые модели продаются со скидкой до 69 долларов
27
Xiaomi рассказала, когда все смартфоны получат прошивку MIUI 12, включая Redmi Note 8 и Redmi Note 8T
2
Раскрыты ключевые характеристики видеокарт Radeon RX 6700 XT, 6800 XT и 6900 XT – слив спецификаций от Newegg Insider
23
Избранные: Sony подтвердила повышение цен в российском PlayStation Store
41
Huawei P40 Pro сильно подешевел – Kirin 990 5G, NFC, уникальная 50-Мп камера и аккумулятор на 4200 мА*ч по лучшей цене
+
Официальный представитель Xiaomi назвал сроки выхода MIUI 12 на смартфоны Redmi Note 8T, Redmi Note 9S, Redmi Note 9 Pro и другие – стабильная российская и глобальная версии
2
Проблемы со стабильностью GeForce RTX 3080 из-за конденсаторов вынудили MSI изменить дизайн одной из своих моделей
30
Энтузиаст создал миникомпьютер на базе Core i9 10900K и GeForce RTX 3090 – полная копия реальных деталей из пластилина
7
Redmi Note 8 Pro рекордно подешевел – мощный игровой процессор, флагманская 64 Мп камера, NFC и быстрая зарядка по самой выгодной цене этой осени
4
В свете выхода процессоров с архитектурой Zen 3 глава AMD обещает продемонстрировать максимум производительности
76
GTA 6 возможно тестировалась ещё с 2017 года – фанаты начали замечать детали, доказывающие непосредственное участие Rockstar
3
Версия NVIDIA GeForce RTX 3080 на базе улучшенного графического чипа GA103 может появиться в 2021 году
60
Блогер сравнил графику Crysis Remastered с лучшим фанатским модом Enhanced Edition - сравниваем работу профессионалов индустрии с творчеством энтузиастов-любителей
14
Бывший президент Rockstar North собрал 41 миллион долларов на разработку sci-fi конкурента GTA V
24
8-ядерный Ryzen 7 5800X обошёл 10-ядерный Core i9-10900K на 16% – первые тесты нового процессора в бенчмарке Ashes of The Singularity
83

Популярные статьи

Мои 5 причин, по которым Windows 10 сильно хуже Windows 7
146
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
37
Тест старых игр на очень слабом компьютере - Core i5 2500 & ASUS GT 430
110
Необычные видеокарты - с диковинными радиаторами, разночиповые, со съемными вентиляторами и другие
9
Трудовые будни выездного компьютерного мастера - разбираем индустрию мошенничества. Часть 1
52
Ретробенчмаркинг — GeForce 8800 GT (G92)
53
Необычные видеокарты - с пятью вентиляторами, с двумя интерфейсами, с сетевым подключением и многие другие
11
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO 360 D-RGB
8

Сейчас обсуждают

kib@rg
17:58
Это ту бракованную с 6-ю POSCAP за 85к ? Нафиг надо. Я подожду исправленную 3080 20Gb
Nvidia выпустила драйвер Game Ready 456.55 WHQL, существенно занижающий частоты RTX 3080
VRoman
17:57
Самое интересное, как и кому он планирует сбыть такое количество машин? Я конечно был бы очень рад если цены на подержаные авто упадут до уровня начала 2000х. Тогда можно было купить ездящую машину за...
Tesla намеревается разогнать объёмы выпуска электромобилей до 20 млн в год
Anna Stroser
17:56
а че 7ка лучше? менше оперативки ест? у такой нищеты ж обычно зилон и 8 гигабайт)
Мои 5 причин, по которым Windows 10 сильно хуже Windows 7
Олег Анетько
17:55
Нет у райзенов разгона... буст у АМД почти совершенен. Возможно в Zen3 уже совершенен полностью.
8-ядерный Zen 3 AMD Ryzen 7 5800X "Vermeer" на 22% быстрее 10-ядерного игрового Intel Core i9-10900K в тесте AotS
asv1
17:53
вечно на 7 сидеть не будешь. не важно насколько она (7) лучше.
Мои 5 причин, по которым Windows 10 сильно хуже Windows 7
Олег Анетько
17:50
Ну он в чем-то прав, проблему решали не полгода-год, как некоторые, а всего недельку-две.
Nvidia выпустила драйвер Game Ready 456.55 WHQL, существенно занижающий частоты RTX 3080
oldschoolgamer
17:49
Странно, что их сразу не анонсировали. У AMD сразу будет 16, а тут сначала 10, потом 20. Бред какой-то. Зачем так делать? Возможно просто будет 10 и все.
Nvidia выпустила драйвер Game Ready 456.55 WHQL, существенно занижающий частоты RTX 3080
Олег Анетько
17:49
Это же хайп. Блогеров расплодилось как свиней нерезаных, как еще им выделятся)
Nvidia выпустила драйвер Game Ready 456.55 WHQL, существенно занижающий частоты RTX 3080
Anna Stroser
17:48
клоун че поделать
Мои 5 причин, по которым Windows 10 сильно хуже Windows 7
Олег Анетько
17:47
Там еще конкурент твоему конкуренту на подходе с 20Гб, а у твоего всего 16Гб.
Nvidia выпустила драйвер Game Ready 456.55 WHQL, существенно занижающий частоты RTX 3080
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем