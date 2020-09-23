Открывает подборку солнечная батарея. Батарея небольшого размера, ее можно расположить где угодно – главное, чтобы попадало солнце. У данного продавца вы сможете приобрести отдельно солнечную батарею, либо же вместе с контроллером. Солнечную батарею удобно брать с собой в поход, на пикник, на природу. Данная солнечная батарея сможет стать источником энергия для большого количества приборов и гаджетов.

Цена от US $12.32

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Далее в подборке беспроводной геймпад. В комплекте с геймпадом есть специальный зажим, благодаря которому вы сможете разместить свой смартфон непосредственно на джойстике. Джойстик так же можно подключать к ПК, телевизору, или приставкам. У товара более 1600 отзывов.

Цена от US $7.28

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А это триммер – расческа для домашних животных. Благодаря такой расческе вы сможете вычесать у ваших домашних любимцев лишнюю шерсть и пух. Насадка снимается очень просто и легко моется. Расческа не травмирует кожу животных, не доставляет дискомфорта и быстро убирает всю ненужную шерсть. Цена приятная, а отзывов более 200.

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Цена US $9.72

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А это небольшая мясорубка. Данная мясорубка может перемолоть не только мясо, но и также овощи и фрукты, измельчить лук и чеснок, взбить соус. Отличает данную мясорубку от других то, что молоть она начинает не от нажатия на кнопку, а как правильно ею пользоваться, можно посмотреть на видео на странице продавца. Объем чаши мясорубки 500 мл.

Цена US $18.31

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Данный светильник подойдет для любой комнаты в вашем доме. Светильник можно разместить в шкафу, гардеробной, на кухне над рабочей поверхностью. Или как основное освещение в комнате, спальне и ванной комнате. У продавца можно выбрать разное количество светильников одним лотом. Цена у товара хорошая, много положительных отзывов.

Цена от US $3.26

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А это необычный набор для электродрели. Такой набор щеток для электродрели поможет очистить вам самые разные поверхности очень быстро. Набор состоит из трех различных насадок – щеток, благодаря которым можно чистить и мыть все, начиная от обуви, заканчивая колесами авто. Так же можно чистить плитку в ванной комнате, ванную, окна и т.д. У товара более 1300 отзывов.

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Цена US $7.49 / набор

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Замыкает подборку небольшой кольцевой светильник с зажимом для телефона. Благодаря такому светильнику удобно снимать для своего блога, сторис для Инстаграм, либо делать хорошо освещенные фото. Светильник регулируется, зажим подойдет практически для любого смартфона. Так же светильник можно прикрепить на полку, угол стола и т.д.

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Цена US $10.85

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание. Осенняя распродажа еще продолжается! Успей заказать товары с огромными скидками.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.