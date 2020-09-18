Открывает подборку USB Hub. У данного продавца вы сможете приобрести разные концентраторы и так же отдельное зарядное для них. Благодаря таким концентраторам вы сможете одновременно считывать информацию с флешек, заряжать гаджеты и т.д. Цена концентраторов невысокая, а отзывов более 1000.

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Цена от US $6.91

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Далее светодиодная настольная лампа. Лампа может работать как от батареек, так и от кабеля USB. Лампа с легкостью регулируется, а так же имеет три режима яркости. Лампа небольшая, стильная, не займет много места на вашем столе и точно впишется в общий дизайн. У товара более 700 отзывов.

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Цена US $4.48 - 4.99

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А это триммер для мужчин. Триммер довольно стильный и компактный, хорошо подойдет на подарок, т.к. приезжает в аккуратной коробке. Триммер удобно брать с собой. Также он водонепроницаемый и бесшумный и его легко мыть. У товара более 300 отзывов и множество заказов.

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Цена от US $6.49

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А это маленькая машинка для удаления катышек с одежды. Особенно актуальна данная вещь осенью и зимой, т.к. после множественных стирок свитера и другие теплые вещи теряют свой вид. Машинка подходит для большинства видов тканей. Машинка легко разбирается и легко моется. Заряжается недолго, и после работает до 40 минут непрерывно. У товара множество положительных отзывов.

Цена US $14.07

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Далее набор необычных маркеров. Такие маркеры подходят для скрапбукинга, оформления приглашений и открыток, для украшения декора и т.д. Вы можете выбрать наборы по 8, 10 или 12 штук. Цвета маркеров необычные и красивые, рисовать ими на бумаге так же можно. У товара множество заказов и более 200 отзывов.

Цена от US $3.79 за набор

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Далее в подборке светодиодные лампы. Такие лампы можно приклеить к зеркалу в ванной, или к любому другому, таким образом, создавая дополнительное яркое освещение. Чаще всего такие лампы используют для гримерных. У продавца можете заказать набор из лампочек от двух до 14 штук. Кабель USB довольно длинный, поэтому вы сможете подключить лампы очень просто. У товара более 1000 отзывов.

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Цена от US $5.65

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Замыкает подборку форма для льда. Форма изготовлена из силикона, поэтому вы с легкостью сможете доставать кубики льда из нее. При полном заполнении формы после заморозки у вас получится 160 кубиков льда размером 1х1 см. У продавца можно выбрать цвет формы для льда. Цена формочек довольно низкая.

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Цена US $3.68

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.