Открывает подборку многофункциональная точилка для ножей. Точилка электрическая, а по заявлению продавца, благодаря данной точилке можно наточить не только кухонные ножи, но и сверла, отвертки и ножницы. Конструкция небольшая, точилка доступна к заказу только в синем цвете, но тип вилки можно выбрать.

Цена от US $14.36

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Далее универсальный рюкзак. Данный рюкзак подойдет как для девушки, так и для парня. В рюкзаке большое количество отделений и карманов, его объем – 40 литров. С рюкзаком можно ходить на учебу, или отправиться в поход. Рюкзак изготовлен довольно качественно, и также водонепроницаемый. Цвет рюкзака можно выбрать. У товара приятная цена и более 1600 отзывов.

Цена от US $18.59

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А этот товар понравится тем, у кого постоянно мерзнут руки. Это маленькая милая грелка для рук. Для полного заряда грелки нужен всего час, а работает она очень долго. Также у данной грелки есть и другая функция – она может превратиться в ночник, яркость освещения можно регулировать. Грелка компактная, ее очень удобно носить с собой в сумке или кармане. У товара почти 100 отзывов.

Цена US $14.16

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Далее кухонные весы. У продавца вы можете выбрать максимальный вес для весов – от 500 грамм до 3-х килограмм. Продавцом заявлено, что весы очень точные. Весы небольшого размера, на корпусе расположен небольшой дисплей, на котором отображается вес продуктов. Также, в комплекте с весами есть две небольшие емкости для удобства взвешивания.

Цена от US $6.49

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Далее в подборке цветные фильтры для фотоаппаратов. Такие фильтры подойдут на множество объективов зеркальных камер. Диаметр фильтров можно выбрать. У продавца на выбор восемь цветных фильтров. Цена фильтров приятная, а отзывов более 130. Один из примеров фото с фильтром смотрите ниже.

Цена от US $1.99

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А это грелка для спины, живота, и всего тела. Такая грелка подойдет для тех, кто простудился, устал на работе, и для того, чтобы расслабиться. У грелки есть защита от перегрева, можно настроить температуру обогрева, есть три режима. Грелка автоматически сама отключается через 90 минут работы. Грелка работает от сети.

Цена US $17.87

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Замыкает подборку отличный блокнот в чехле. Чехол выглядит очень стильно, у него внутри много различных отделений, в которых можно разместить карточки, визитки, закрепить ручку, и вложить планшет. Чехол водоотталкивающий, поэтому вы можете не бояться пролить на него кофе или воду. Блокнот или ручку можно заказать отдельно.

Цена от US $5.95

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.