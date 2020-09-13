Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: проводная клавиатура, электробритва, сумка и многие другие товары
Беспроводные наушники
Открывают подборку беспроводные bluetooth наушники. Наушники размещены в стильном черном кейсе, заряжается с помощью кабеля USB, который идет в комплекте. В данных наушниках также размещен микрофон, поэтому вы сможете разговаривать по телефону с помощью наушников без проблем. У товара огромное количество заказов, отзывов почти 2000. Более 90 процентов отзывов – положительные.
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Цена от US $6.39
Проводная клавиатура
Далее проводная клавиатура с подсветкой. Клавиатура стильная, так же на ней есть отделения для того, чтобы разместить смартфон, несколько ручек или карандашей и небольшой блокнот. У продавца можно приобрести белую и черную клавиатуры. Режим подсветки можно изменять, нажав всего несколько клавиш. Такая клавиатура точно понравится геймерам.
Цена US $24.20
Портативная электробритва
А это портативная электробритва от Xiaomi. Бритва небольшого размера, поэтому сможет поместиться даже в карман. Такую бритву удобно брать с собой в командировку, или на отдых. Бритва очень быстро заряжается и довольно долго работает. Отзывов у товара немного, но почти все положительные.
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Цена от US $33.01
Отпариватель для одежды
Отпариватель для одежды – незаменимая вещь в любом доме. Высота отпаривателя регулируется, вещи отпаривать можно как вертикально, так и горизонтально. Отпариватель не опасен для тканей, поэтому вы можете не беспокоится про ожоги на одежде. Любую вещь можно отгладить и отпарить данной моделью. У товара более 1300 отзывов.
Цена от US $56.81
Мужская сумка
Далее стильная мужская сумка. Данная сумка носится через плечо, у продавца можно приобрести сумки разных размеров. Сумка изготовлена очень качественно, все замки и ремни целые и крепкие. К покупке доступны два цвета сумок. Сумка изготовлена из качественного кожзама. У товара более 400 отзывов.
Цена от US $13.35
Дождевик (непромокаемый плащ)
Дождевик – отличное приобретение для осени. Данный плащ довольно длинный, непромокаемый и с капюшоном. Размер универсальный, точные замеры можно посмотреть на странице продавца. Дождевик можно приобрести в разных цветах. Стоит заметить, что плащ не очень плотный, поэтому его лучше надевать уже на куртку, или ветровку. У товара более 900 отзывов.
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Цена US $4.89
Дождевик для ваших домашних любимцев ТУТ
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Также дождевики для детей ТУТ
Тематический свитшот
Замыкает подборку тематический свитшот. На свитшоте веселый принт с тематикой праздника Helloween. У продавца можно выбрать три разных цвета свитшота и четыре разных размера. Размерной сетки на странице нет, но вы можете спросить о ней непосредственно напрямую у продавца. Цена очень приятная.
Цена US $12.98
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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.
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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться
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