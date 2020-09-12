Открывает подборку оригинальная электрическая отвертка. У отвертки стильный дизайн и небольшой размер, ее очень удобно держать в руке. Корпус отвертки алюминиевый, работает она от двух батареек типа ААА. Такая отвертка отлично подойдет для ремонта телефонов, планшетов, и остальных предметов. У товара более 500 отзывов, большинство из которых – положительные.

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Цена US $15.51

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Далее механическая клавиатура с подсветкой. У данного продавца вы сможете приобрести клавиатуру с разными раскладками. Так же можно купить клавиатуру без подсветки. Стоит учесть, что клавиатура проводная. Так же, на выбор есть различные виды подсветок. Клавиатура очень популярна, у нее более 2200 продаж и более 1100 отзывов.

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Цена от US $27.30

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А это компактный и удобный девайс, который пригодится вам на кухне. Это электрический капучинатор. Он работает от двух батареек типа АА, которые в комплект не входят. Капучинатором можно взбить молоко для идеального латте, взбить яйца на омлет, и даже попробовать взбить белки для ваших кремов и десертов. Это отличный и маленький помощник на кухне, тем более, по очень низкой цене.

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Цена от US $0.50

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Далее кейс для различных карт памяти. Всего в кейсе 22 различных слота для карт. Такой кейс точно подойдет для операторов и фотографов, которые постоянно находятся на съемках. Размер кейса ниже на картинке. Кейс рассчитан на такие карты, как: CF/SD/Micro SD/SDHC/MS/DS. У товара более 300 отзывов.

Цена US $1.29

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Осень уже наступила, без зонта нам точно не обойтись. Этот маленький зонт выручит вас в плохую погоду и не займет много места. Зонт складывается до максимально маленького размера – всего 17 сантиметров. Поэтому, его удобно носить с собой в кармане куртки, сумке, или положить в бардачок в вашем авто. Цена зонта очень приятная, у продавца есть семь разных цветов на выбор. У товара более 1000 отзывов.

Цена US $8.96

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А это наборы, состоящие из ручки и запасных паст к ней. Так же, продавец заявляет, что небольшие ластики, которые идут в комплекте, смогут помочь вам стереть нежелательное написанное. Ручки доступны к покупке черного и синего цветов, есть различное количество дополнительных паст, от чего и зависит цена. Отзывов у данных ручек много, в них многие пишут, что ластик не очень хорошо справляется, но, для исправления пары букв в большом тексте ластики подойдут.

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Цена от US $2.09

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Замыкает подборку стильная мужская ветровка. У продавца есть пять различных цветов курток на выбор. Так же большое количество размеров в наличии. Размерная сетка на странице продавца есть. Куртка сшита из качественных материалов, о чем вы можете прочитать даже в отзывах. Отзывов, к слову, более 1000.

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Цена от US $14.96

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.