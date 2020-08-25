Открывают подборку пластиковые гантели. Пластик, из которого изготовлены гантели довольно прочный. У продавца можно выбрать три размера гантелей. Они легко наполняются водой, или песком, хорошо закрываются. С гантелями можно заниматься как дома, так и в зале. Гантели можно так же использовать как бутылочку для воды. У товара немного отзывов, но большинство из них – положительные.

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Цена от US $4.25

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Далее небольшой маникюрный набор. Набор состоит всего лишь из четырех инструментов, упакован в плотный чехол. Такой небольшой набор очень удобно брать с собой в отпуск, путешествие, или просто положить в сумку, собираясь на прогулку. Набор простой и недорогой, отзывы положительные.

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Цена от US $4.08

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Данное зарядное устройство может одновременно заряжать сразу три необходимых вам устройства. PowerBank имеет стильный корпус и его можно приобрести в нескольких цветах. Индикатор заряда батареи на корпусе зарядного устройства присутствует. У товара приятная цена и более 2200 отзывов.

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Цена от US $14.16

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Далее всем известный массажер для лица. Массажер водонепроницаемый, заряжается с помощью USB и имеет восемь разных скоростей. Пользоваться массажером довольно просто, из вспомогательных средств вам понадобится пенка, эмульсия, или любое другое средство, которое вы используете. Цена у массажеров приятная, цвет при покупке можно выбрать.

Цена US $9.66

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Данные часы подойдут как мужчинам, так и женщинам. В часы встроены множество различных популярных функций, таких как: количество шагов, измерение давление, уведомления с мессенджеров и соц сетей, будильник и многие другие. У часов довольно стильный дизайн, настройка не занимает много времени. Сейчас цена, даже с учетом доставки, довольно низкая для таких часов, стоит обратить на это внимание. Множество положительных отзывов.

Цена US $4.98 без учета доставки

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Это войлочный коврик для мыши. Коврик довольно большой, поэтому на нем можно разместить и ноутбук, клавиатуру, или поставить рядом чашку кофе. Коврик не прорезиненный, но он не скользит по столу. Коврик доступен к покупке в трех цветах. Коврик подойдет как для дома, так и для офиса.

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Цена от US $0.49

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Далее стильная черная насадка для душа от Xiaomi Mijia Diiib. Насадка очень просто крепится и так же проста в использовании. Множество отверстий сделает принятие душа еще приятнее. Головка насадки крутиться на 360 градусов, что очень удобно. Также, продавец утверждает, что у насадки есть три различных режима подачи воды. Более подробно узнать о насадке и сопутствующих товарах вы сможете, написав продавцу напрямую.

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Цена US $25.70

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Замыкают подборку стильные женские лосины. Лосины подойдут как для обычных прогулок, так и для занятий спортом. У продавца доступны к заказу лосины разных цветов. Лосины крепкие, тянутся, на странице есть размерная сетка, чтобы подобрать нужный размер сразу. У лосин завышенная талия, тем самым делая лосины еще более удобными в носке.

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Цена US $13.42

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.