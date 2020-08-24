Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: робот-пылесос, вентилятор для авто и многие другие товары
Автомобильный вентилятор
Открывает подборку портативный вентилятор. Вентилятор небольшого размера и очень просто крепиться внутри вашего автомобиля. Вентилятор работает от кабеля USB, который есть в комплекте. У продавца можно приобрести вентилятор нескольких разных цветов и видов. Так же есть вентиляторы с приятной не яркой подсветкой. У товара более 500 отзывов.
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Цена от US $2.39
Набор инструментов
Далее стильный набор инструментов от Xiaomi Mijia. В набор входит пять инструментов, рулетка и сам кейс для хранения и транспортировки инструментов. Так же, в самом кейсе, есть закрывающийся отдел для гаек, гвоздей и т.д. Инструкция так же прилагается. Набор стильный и качественный, отлично подойдет как для себя, так и на подарок.
Цена US $64.22
Спортивные перчатки
Это перчатки без пальцев для занятий спортом, для велосипедистов, или мотоциклистов. Перчатки удобно фиксируются на кисти, на ладонях есть дышащие вставки, у продавца можно приобрести много цветов перчаток, а также три, или четыре разных размера, в зависимости от модели. Перчатки подойдут как парням, так и девушкам. У товара более 5000 отзывов.
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Цена от US $3.49
Робот-пылесос
Далее качественный робот-пылесос от Xiaomi. Пылесос круглый, белый и со стильным дизайном. Робот справляется как с сухой, так и с влажной уборкой. Вы можете его запустить, уйти из дома по делам, а вернувшись, вы увидите полностью чистый пол. В отзывах покупатели пишут, что пылесос довольно достойный за свою цену, и хорошо справляется со всеми своими задачами. У товара более 500 отзывов.
Цена от US $137.24
Складной мини-квадракоптер
Далее маленький складной квадракоптер. Вы сможете выбрать самую простую модель квадракоптера, либо с камерой. К заказу доступны модели с камерами, которые снимают в хорошем и плохом качестве. Квадракоптер складывается, поэтому его очень просто брать с собой, управлять можно как со смартфона, так и с пульта управления, который есть в комплекте. У товара более 170 отзывов.
Цена от US $16.55
Автомобильная сетка от солнца
Данная сетка отлично поможет вам защитить автомобиль от лучей солнца. У продавца можно купить сетки разных размеров, поэтому они подойдут практически для любого автомобиля. Можно заказать сетку только на лобовое стекло, либо же на все стекла. Цена указана за одну сетку. У товара множество довольных покупателей.
Цена US $4.79
Powerbank
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Замыкает подборку качественный Powerbank. Зарядное устройство рассчитано на такие кабеля как USB, micro USB, Tupe-C, так же на устройстве есть индикатор заряда и светодиод. Также, на зарядном устройстве есть дисплей, на котором вы сможете увидеть процент заряда. Powerbank качественный и стильный, подзарядит любой ваш гаджет очень быстро. У товара более 1000 отзывов.
Цена от US $18.33
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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.
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