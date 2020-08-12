Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: PowerBank Baseus, полировщик для авто и многие другие товары
PowerBank Baseus
Открывает подборку качественный внешний PowerBank. Благодаря данному внешнему аккумулятору вы сможете заряжать не только смартфоны и гаджеты, но и свой ноутбук. Заряжать смартфон и ноутбук можно одновременно. У данного зарядного есть восемь различных разъемов для разных кабелей, с ним вы сможете зарядить практически все что угодно. О данном зарядном устройстве подробнее можно узнать на странице продавца. Но если вам приглянулся товар, то не стоит медлить с покупкой, т.к. скидка на него длится еще всего лишь два дня.
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Цена сейчас US $46.99
Набор для маникюра и педикюра
А это набор инструментов для маникюра и педикюра. У продавца можно выбрать разные наборы инструментов от восьми до девятнадцати инструментов. Все инструменты изготовлены из нержавеющей стали, и довольно качественные. Такие наборы подойдут как для домашнего использования, так и для профессиональных мастеров. Так же любой набор упакован в крепкий чехол, благодаря чему удобно его носить с собой. У товара более 600 отзывов.
Цена от US $3.17
Чехол для мотоцикла
Далее качественный чехол для мотоцикла. У данного продавца можно выбрать несколько размеров чехлов, чтоб он подошел именно для вашего мотоцикла. Чехол водоотталкивающий, но надолго оставлять его под дождем не рекомендуется. Чехол хорошо затягивается внизу и фиксируется. Можно выбрать несколько цветов для чехла. У товара более 600 отзывов.
Цена от US $17.71
Перчатки для велосипедистов
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Это качественные перчатки для велосипедистов и тех, кто занимается спортом. У продавца можно приобрести перчатки обычные и без пальцев. Перчатки сшиты довольно качественно, материалы крепкие, перчатки дышат. В перчатках удобно заниматься в зале, ездить на велосипеде, или на мотоцикле. Перчатки к покупке доступны в четырех размерах. У товара более 1200 отзывов.
Цена от US $10.99
Машинка для стрижки
А это стильная машинка для мужских стрижек. Машинку можно приобрести отдельно, или с различными насадками и чехлом. Такая машинка точно подойдет в качестве подарка для работников барбершопа. Машинка стильная и компактная, смотрится довольно дорого. Машинкой можно делать стандартные стрижки, либо же выстригать сложные узоры и даже ровнять бороду. У товара приятная цена и более 800 отзывов.
Цена от US $12.88
Полировщик для автомобиля
Далее полировочная машинка для авто. Машинка очень проста в использовании. Внутри данной машинки уже есть 100 мл воска для полировки. После того, как он кончится, вы сможете заправить машинку любым своим воском. Благодаря тому, что машинка приходит уже с воском, вы сможете сразу же ее опробовать. У полировщика цена довольно бюджетная, а отзывов более 600.
Цена US $11.99
Силиконовые крышки
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Замыкает подборку набор силиконовых крышек. В набор входит шесть силиконовых крышек разного размера. Крышки многоразовые и легко моются. Крышками можно закрывать судочки, миски, кастрюли, чашки, и даже продукты. Крышки можно немного растянуть, чтобы герметично закрыть емкость. У товара более 400 отзывов.
Цена от US $3.82
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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.
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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.
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