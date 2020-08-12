Открывает подборку качественный внешний PowerBank. Благодаря данному внешнему аккумулятору вы сможете заряжать не только смартфоны и гаджеты, но и свой ноутбук. Заряжать смартфон и ноутбук можно одновременно. У данного зарядного есть восемь различных разъемов для разных кабелей, с ним вы сможете зарядить практически все что угодно. О данном зарядном устройстве подробнее можно узнать на странице продавца. Но если вам приглянулся товар, то не стоит медлить с покупкой, т.к. скидка на него длится еще всего лишь два дня.

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Цена сейчас US $46.99

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А это набор инструментов для маникюра и педикюра. У продавца можно выбрать разные наборы инструментов от восьми до девятнадцати инструментов. Все инструменты изготовлены из нержавеющей стали, и довольно качественные. Такие наборы подойдут как для домашнего использования, так и для профессиональных мастеров. Так же любой набор упакован в крепкий чехол, благодаря чему удобно его носить с собой. У товара более 600 отзывов.

Цена от US $3.17

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Далее качественный чехол для мотоцикла. У данного продавца можно выбрать несколько размеров чехлов, чтоб он подошел именно для вашего мотоцикла. Чехол водоотталкивающий, но надолго оставлять его под дождем не рекомендуется. Чехол хорошо затягивается внизу и фиксируется. Можно выбрать несколько цветов для чехла. У товара более 600 отзывов.





Цена от US $17.71

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Это качественные перчатки для велосипедистов и тех, кто занимается спортом. У продавца можно приобрести перчатки обычные и без пальцев. Перчатки сшиты довольно качественно, материалы крепкие, перчатки дышат. В перчатках удобно заниматься в зале, ездить на велосипеде, или на мотоцикле. Перчатки к покупке доступны в четырех размерах. У товара более 1200 отзывов.

Цена от US $10.99

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А это стильная машинка для мужских стрижек. Машинку можно приобрести отдельно, или с различными насадками и чехлом. Такая машинка точно подойдет в качестве подарка для работников барбершопа. Машинка стильная и компактная, смотрится довольно дорого. Машинкой можно делать стандартные стрижки, либо же выстригать сложные узоры и даже ровнять бороду. У товара приятная цена и более 800 отзывов.

Цена от US $12.88

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Далее полировочная машинка для авто. Машинка очень проста в использовании. Внутри данной машинки уже есть 100 мл воска для полировки. После того, как он кончится, вы сможете заправить машинку любым своим воском. Благодаря тому, что машинка приходит уже с воском, вы сможете сразу же ее опробовать. У полировщика цена довольно бюджетная, а отзывов более 600.

Цена US $11.99

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Замыкает подборку набор силиконовых крышек. В набор входит шесть силиконовых крышек разного размера. Крышки многоразовые и легко моются. Крышками можно закрывать судочки, миски, кастрюли, чашки, и даже продукты. Крышки можно немного растянуть, чтобы герметично закрыть емкость. У товара более 400 отзывов.

Цена от US $3.82

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.