Открывает подборку кулер для процессора. Кулер небольшого размера и изготовлен из алюминия. Также кулер имеет RGB подсветку. Скорость вращения вентилятора доходит до 1800 оборотов в минуту. Кулер поставляется в полной комплектации. У товара более 900 отзывов и приятная цена.

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Цена US $14.99

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Данная паста подходит для очистки и полировки металлических предметов. Так же, при нанесении пасты на изделие создается некий защитный слой, благодаря которому изделие будет меньше загрязняться и окисляться. Паста подходит для хромированной, латунной, медной, никелевой, нержавеющей стали и других металлических изделий. У продавца можно выбрать два объема пасты, а также заказать сразу несколько тюбиков.

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Цена от US $4.96

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А это стильные женские лосины. У продавца можно приобрести лосины в разных цветах и в трех размерах. Лосины довольно качественные и эластичные. В лосинах удобно заниматься спортом, бегать, ездить на пикники. Благодаря крою лосины подчеркивают фигуру девушки. У товара приятная цена и множество отзывов.

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Цена US $11.99

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Далее планшет от фирмы Teclast. Диагональ планшета десять дюймов, версия Android десять. Также, у планшета неплохой объем встроенной памяти – 64 Гб. Но, вы можете выбрать планшет с меньшей памятью, от чего и цена будет ниже. Картинка качественная, звук довольно громкий и чистый. У планшета более 1400 отзывов, практически все положительные. Это отличное приобретение за свою цену.

Цена от US $116.79

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Это большой туристический рюкзак. Рюкзак сшит крепко и качественно из прочных материалов. Объем рюкзака составляет 50 литров, но есть и больше. У продавца к заказу доступны рюкзаки в нескольких цветах. В рюкзаке внутри и снаружи есть множество разных отделений, поэтому вы сможете разместить все необходимые вам вещи. Также в рюкзаке дышащая спинка и дополнительный фиксирующийся ремень на поясе.

Цена US $18.78

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А эта интересная находка особенно понравится школьникам и студентам. Это калькулятор, который поможет справиться не только с обычными подсчетами, но и со сложными уравнениями и графиками. Калькулятор можно зарядить с помощью USB кабеля, или он сможет работать от четырех батареек. В калькуляторе можно выбрать язык, и очень просто вводить данные. Также, вы сможете сохранять свои расчеты, и применять их в других операциях.

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Цена US $18.26

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Замыкает подборку забавная подсветка для ноутбука. Подсветка изготовлена в виде маленького астронавта. Данный светильник можно регулировать, подключается в стандартный разъем для USB. Чтобы включить его, нужно просто передвинуть шлем астронавту. Вещица довольно милая, недорогая и маленькая.

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Цена US $2.17

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.