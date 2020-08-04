Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: стереонаушники, массажный мяч и многие другие товары
Стереонаушники
Открывают подборку беспроводные стереонаушники. Наушники черного цвета, удобно сидят в ушах, отлично подойдут для тренировок. Также, на кейсе наушников расположен дисплей, который оповестит вас о заряде наушников. Наушники водонепроницаемы. У товара приятная цена и множество положительных отзывов.
Цена US $14.74 - 16.70
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Лампа «Ракета»
Это настольная лампа в форме ракеты. Такая лампа хорошо подойдет для детской комнаты. У продавца можно выбрать три разные лампы в двух размерах. Лампа хорошо детализирована, также подойдет на подарок. У товара множество положительных отзывов и хорошая цена.
Цена от US $17.27
Светящийся чехол
Далее светящийся чехол для iPhone. Чехол подходит для множества моделей iPhone. В обычном режиме телефона чехол просто прозрачный, но при любом звонке, либо смс, чехол будет светиться. Цвет чехла у продавца можно выбрать. Цена чехла низкая, а отзывов более 1200.
Цена от US $0.78
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Диспенсер для зубной пасты
Это автоматический диспенсер для зубной пасты. У диспенсера довольно простой дизайн и приятный цвет, поэтому он подойдет для любой ванной комнаты. Крепится к стене диспенсер так же довольно просто. У данного продавца так же можно приобрести держатель для зубных щеток. У товара множество положительных отзывов.
Цена от US $2.29
Женский спорт комплект
Далее женский спортивный комплект одежды. Комплект состоит из топа и шортиков, так же их можно заказать по-отдельности. У продавца много разных цветов на выбор, и два размера. Размерная сетка на странице присутствует, но изделия также тянутся. Больше семидесяти процентов отзывов у товара положительные.
Цена от US $4.99
Подушка для детского сиденья
Это мягкая подушка для детского сиденья. Подушка подойдет для автомобильного детского сиденья, для переносок, колясок и т.д. Точный размер подушки можно уточнить на странице продавца. Сиденье мягкое, доступно к заказу в шести различных расцветках. Цена у подушки приятная, заказов много, отзывы положительные.
Цена от US $2.59
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Массажный мяч
Замыкает подборку небольшой массажный мяч. У продавца можно заказать мячи двух разных форм, и различных цветов. Мячом можно массажировать любые части тела, особенно после работы или тренировки. Хорошо подойдет для массажа ног, рук, спины. Такие мячики подойдут для массажа даже детям.
Цена от US $0.32
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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.
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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.
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