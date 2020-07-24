Открывает подборку электрический массажер для шеи. Такой массажер подойдет для тех, кто ведет сидячий образ жизни, много времени проводит за ПК, либо имеет другие проблемы с шеей. Массажер удобный, и не будет мешать вам в повседневной жизни, с ним можно даже спать. В комплект входит массажер, пульт управления, кабель для зарядки и руководство пользователя.

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Цена US $22.04

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Так как обычно посылки мы ждем некоторое время, то уже стоит закупать товары для осени. Обратите внимание на этот большой крепкий зонт. Конструкция зонта изготовлена таким образом, что даже при очень сильном ветре зонт не будет ломаться и выворачиваться. Зонт доступен к покупке в разных цветах. А также, зонт довольно компактен в сложенном виде, поэтому его удобно носить с собой. У товара более 600 отзывов.

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Цена US $9.68 - 12.96

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Далее небольшая беспроводная клавиатура. Клавиатуру можно подключить как к ПК, так и к планшету и телефону с помощью Bluetooth. У продавца можно приобрести два разных размера и цвета клавиатуры, а так же разные раскладки. Клавиатура тонкая и легкая. Рабочее расстояние от ПК или планшета достигает 10 метров. Можно ли подключить клавиатуру к смарт телевизору лучше уточнить у продавца. У товара более 900 отзывов.

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Цена от US $6.64

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А это телескопическая швабра для мытья окон. Швабра довольно длинная, на внешней стороне сразу установлена круглая щетка, но продавец в подарок присылает еще одну пластиковую насадку и несколько мягких насадок из микрофибры. Швабра очень удобная и длинная, вы сможете помыть даже самые дальние окна снаружи. Также, стоит учесть, что такой шваброй можно мыть и не только окна, но и верхние полки, шкафы, какие-либо предметы, до которых трудно достать. У товара более 200 отзывов.

Цена US $19.48 - 24.18

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Далее в подборке мягкая зубная щетка. Щетка довольно плотная, но мягкая. Щетка подойдет для людей с чувствительными деснами, так же как дополнительная щетка для тех, у кого есть брекеты. Щетка поставляется в отдельном тубусе для хранения и транспортировки.

Цена US $0.28 - 1.39

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Данный усилитель динамика можно назвать также и колонкой. Усилитель небольшой, его можно подключить к любому гаджету с разъемом в 3,5 мм. Усилитель работает от двух аккумуляторных батареек типа ААА, которые в комплекте не идут. У товара немного отзывов, но более 70 процентов положительные.

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Цена US $1.36 - 2.26

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Замыкает подборку популярный набор для массажа лица. В набор входит нефритовый ролик для массажа и также нефритовый скребок Гуаша. Также, у продавца можно приобрести ролик или скребок по-отдельности. Ролик и скребок желательно использовать в комплексе с любым маслом или сывороткой. Комплексный массаж поможет освежить лицо, избавиться от излишней отечности и скорректировать некоторые черты лица при долгом применении. У товара более 900 отзывов.

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Цена от US $4.95

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.