Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: портативный пылесос, сушилка для одежды и многие другие товары
Портативный пылесос
Открывает подборку стильный портативный пылесос. Благодаря данному пылесосу станет проще заниматься мелкой уборкой, и пропылесосить машину, даже в самых труднодоступных местах. Для полного заряда пылесоса требуется 1,5 часа, но работает он недолго. Пылесос можно приобрести в черном и белом цвете. Пылесос компактный, имеет небольшие размеры, так что его будет удобно разместить на полке, в машине, или где-либо еще.
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Цена US $50.93 - 56.99
Сушилка для одежды
А это портативная сушилка для одежды. Все что нужно – это повесить на вешалку необходимую вам вещь, и потоки теплого воздуха быстро просушат одежду. Дополнительно вы можете заказать насадку для сушки обуви. Сушилку можно сгибать и ее очень удобно брать с собой в путешествия. Тип вилки можно выбрать при заказе. Не рекомендуется сушить тяжелые зимние вещи таким способом.
Цена от US $26.44
Зарядное устройство для аккумуляторных батарей
Далее в подборке небольшое зарядное устройство для аккумуляторных батарей. Устройство рассчитано на четыре и на три батареи типов ААА и АА. Также у зарядного устройства есть световые индикаторы, расположенные возле каждой батареи, благодаря которым будет ясно, когда батареи полностью заряжены. У товара более 1400 отзывов и низкая цена.
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Цена от US $1.96
Powerbank на солнечной батарее
А это хороший Powerbank, который работает от солнечной батареи. Корпус зарядного устройства крепкий, сзади расположен фонарик. Такое зарядное устройство удобно брать с собой куда угодно. Индикатор заряда присутствует, также у данного Powerbanka два порта USB. У данного продавца можно выбрать шесть различных цветов корпуса. Так же, зарядное устройство легко прикрепить к сумке или рюкзаку.
Цена US $10.38
Флакон для духов
Далее небольшой флакончик для духов, который удобно носить с собой, даже в кармане. Флакончики у данного продавца есть по 5 и 8 мл. Благодаря помпе, которая расположена внутри флакона, вы сможете наполнить его самостоятельно с вашего большего флакона духов. У продавца большой выбор цветов флаконов. У товара более 3000 отзывов.
Цена от US $1.29
Приемник-передатчик
А это беспроводной USB приемник-передатчик для передачи аудио сигнала по Bluetooth. Устройство небольшого размера, и им очень просто пользоваться. В режиме передатчика в разъем 3,5 мм подключается источник звука, а в режиме приемника подключается акустика, колонки и т.д. У товара более 1000 отзывов.
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Цена US $2.39
Карманные часы
Замыкают подборку карманные часы. Часы кварцевые, изготовлены очень качественно. У часов также есть цепочка. Часы можно закрывать, и также у продавца можно выбрать часы с какими-либо гравировками из популярных фильмов. У часов приятная цена, и такой товар отлично подойдет для подарка.
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Цена US $2.14
Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.
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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.
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