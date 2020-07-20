Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: светодиодный фонарик, полочка для ванны и многие другие товары
Боксерские перчатки
Открывают подборку боксерские перчатки. Перчатки у данного продавца есть в разных размерах и в большом количестве цветов. Вы сможете подобрать перчатки для девушки, подростка, или для взрослого мужчины. Перчатки изготовлены из качественных материалов и прослужат вам довольно долго. Перчатки регулируются на запястье, поэтому в них будет очень удобно.
Цена от US $15.67
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Резинка для домашнего фитнеса
Такие резинки с ручками хорошо подойдут для домашних тренировок. На странице у продавца сразу есть некоторые упражнения, которые можно выполнять с данным инвентарем. У резинок очень низкая цена, но они очень эффективные. У продавца можно приобрести резинки разных цветов. Для более качественных тренировок вы можете проконсультироваться у своего тренера, или просто найти упражнения в интернете. У товара немного отзывов, но большинство – положительные.
Цена US $0.91 - 0.97
Светильник «Фламинго»
Далее милый светильник в форме фламинго. Светильник подойдет для детской, для спальни, его можно разместить во дворе, либо украсить им стол для романтического ужина. Светильник поставляется с необходимыми батареями. Также данные светильники можно использовать на различных мероприятиях. Светильник небольшого размера, и смотрится ненавязчиво и приятно. Больше 80 процентов отзывов – положительные.
Цена US $3.88
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Светодиодный фонарик
Данные фонарики – это отличная находка для каждого. Расстояние освещения достигают 500 метров. Также, у фонариков есть пять разных режимов освещения. Фонарики водонепроницаемые, поэтому, ими смело можно пользоваться во время дождя. Но лучше под воду их не опускать. Фонари заряжаются с помощью кабеля USB. А еще, фонари ударопрочные. У продавца можно выбрать различные конфигурации наборов.
Цена от US $8.99
Перчатка для животных
Такая перчатка подойдет для тех домашних любимцев, кто не любит расчески. Перчатка довольно большая, на месте ладони есть резиновые щетинки, которые помогут вычесать лишнюю шерсть с собаки или кошки. Таким образом, вы гладите ваше домашнее животное, и одновременно избавляете его от шерсти. Перчатка регулируется на запястье, таким образом, ею пользоваться еще удобнее.
Цена US $2.59
Массажер для лица
А это массежер для лица, которые только набирает популярность. Благодаря такому массажеру вы сможете откорректировать черты лица, скулы и подбородок. Такой массажер эффективнее использовать со специальными сыворотками и маслами. В набор с массажером также входит салфетка для ухода за массажером, USB кабель для зарядки, руководство пользователя и чехол для хранения и транспортировки.
Цена US $11.44
Полочка для ванны
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Замыкает подборку интересная полочка для ванны. На данной полке можно разместить зубные щетки, пасты, крема, и остальные мелочи. Полочка просто крепится, вы ее можете разместить там, где вам будет удобно. Также, в данной полке размещен диспенсер для зубной пасты. У данного продавца вы можете приобрести несколько разновидностей данной полки.
Цена от US $15.17
Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.
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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.
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