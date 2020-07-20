Открывают подборку боксерские перчатки. Перчатки у данного продавца есть в разных размерах и в большом количестве цветов. Вы сможете подобрать перчатки для девушки, подростка, или для взрослого мужчины. Перчатки изготовлены из качественных материалов и прослужат вам довольно долго. Перчатки регулируются на запястье, поэтому в них будет очень удобно.

Цена от US $15.67

реклама

Перейти в магазин

Такие резинки с ручками хорошо подойдут для домашних тренировок. На странице у продавца сразу есть некоторые упражнения, которые можно выполнять с данным инвентарем. У резинок очень низкая цена, но они очень эффективные. У продавца можно приобрести резинки разных цветов. Для более качественных тренировок вы можете проконсультироваться у своего тренера, или просто найти упражнения в интернете. У товара немного отзывов, но большинство – положительные.

Цена US $0.91 - 0.97

анонсы и реклама 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все 8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Перейти в магазин

Далее милый светильник в форме фламинго. Светильник подойдет для детской, для спальни, его можно разместить во дворе, либо украсить им стол для романтического ужина. Светильник поставляется с необходимыми батареями. Также данные светильники можно использовать на различных мероприятиях. Светильник небольшого размера, и смотрится ненавязчиво и приятно. Больше 80 процентов отзывов – положительные.

Цена US $3.88

реклама

Перейти в магазин

Данные фонарики – это отличная находка для каждого. Расстояние освещения достигают 500 метров. Также, у фонариков есть пять разных режимов освещения. Фонарики водонепроницаемые, поэтому, ими смело можно пользоваться во время дождя. Но лучше под воду их не опускать. Фонари заряжаются с помощью кабеля USB. А еще, фонари ударопрочные. У продавца можно выбрать различные конфигурации наборов.

Цена от US $8.99

Перейти в магазин

Такая перчатка подойдет для тех домашних любимцев, кто не любит расчески. Перчатка довольно большая, на месте ладони есть резиновые щетинки, которые помогут вычесать лишнюю шерсть с собаки или кошки. Таким образом, вы гладите ваше домашнее животное, и одновременно избавляете его от шерсти. Перчатка регулируется на запястье, таким образом, ею пользоваться еще удобнее.

Цена US $2.59

Перейти в магазин

А это массежер для лица, которые только набирает популярность. Благодаря такому массажеру вы сможете откорректировать черты лица, скулы и подбородок. Такой массажер эффективнее использовать со специальными сыворотками и маслами. В набор с массажером также входит салфетка для ухода за массажером, USB кабель для зарядки, руководство пользователя и чехол для хранения и транспортировки.

Цена US $11.44

Перейти в магазин

реклама





Замыкает подборку интересная полочка для ванны. На данной полке можно разместить зубные щетки, пасты, крема, и остальные мелочи. Полочка просто крепится, вы ее можете разместить там, где вам будет удобно. Также, в данной полке размещен диспенсер для зубной пасты. У данного продавца вы можете приобрести несколько разновидностей данной полки.

Цена от US $15.17

Перейти в магазин

Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

реклама

Еще больше товаров со скидками тут

Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.