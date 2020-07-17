Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные находки с Aliexpress от Xiaomi, на которые стоит обратить внимание: электрическая отвертка, машинка для стрижки и многие другие товары

[ ] для раздела Блоги
+
RTX 2070: успей забрать последние дешевые платы
Еще одна дешевая RTX 2070 которой скоро не будет
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
Цена на память рухнула на порядок в Регарде
Цена на память рухнула в Ситилинке

Электрическая отвертка

Открывает подборку качественная электрическая отвертка. Вместе с отверткой приходит много насадок для нее. Работает отвертка от двух батареек типа ААА. Отвертка стильная и компактная, все приходит в тканевом чехле. Такая отвертка хорошо подойдет для мелких работ с телефонами, объективами и тому подобное. У товара множество положительных отзывов.

реклама

Цена US $15.64

Перейти в магазин 

Мужская бритва 

Далее мужская бритва с подставкой. Бритва черного цвета, у нее стильный дизайн, и она очень удобная. У продавца можно заказать стандартный набор, состоящий из бритвы и подставки, или с дополнительными насадками. Также насадки можно заказать отдельно. Бритва очень качественная и  прослужит долго.

анонсы и реклама
4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все
8Gb 2400MHz Transcend - цена упала в полтора раза
Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии
<b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке
2080 SUPER ASUS по нереально низкой цене в Ситилинке
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке
Распродажа RTX 2070 по цене 1070 Ti
Ситилинк: Самый продаваемый CPU круто подешевел

Цена от US $17.99

Перейти в магазин 

Нагревающая подставка

Это удобная подставка, которая подогреет ваш напиток. Подставка маленькая, работает от кабеля USB. Такая подставка подойдет для тех, кто часто работает за ПК, или в офисе. Ведь часто мы забываем о свежезаваренном кофе, он остывает, и его уже не хочется пить. У подставки есть три уровня нагрева. У товара более 300 отзывов.

реклама

Цена US $11.38

Перейти в магазин 

USB вентилятор

Далее в подборке мини вентилятор. Вентилятор маленького размера, работает от кабеля USB. Вентилятор можно разворачивать по вертикали как вам будет удобно. Данный маленький вентилятор можно разместить где угодно: у кровати, на рабочем столе, его можно взять с собой. У вентилятора три уровня интенсивности работы. У товара множество положительных отзывов. 

Цена US $8.90

Перейти в магазин 

3х-слойная губка

Xiaomi стали выпускать даже губки. Губка состоит из трех разных слоев. Ею можно мыть не только посуду, но и остальные поверхности. Но, нужно быть осторожным с глянцевыми покрытиями. Отзывы покупателей довольно спорные, кто-то пишет, что это самая обычная губка, а кто-то ее хвалит. Тем не менее, цена губки довольно низкая, поэтому всегда можно заказать и попробовать самим, что же это за губка.

Цена US $0.89

Перейти в магазин 

Ультразвуковой прибор для лица

А это ультразвуковой прибор для пиллинга лица. Заряжается прибор в среднем около двух или двух с половиной часов от кабеля USB(который, кстати, идет в комплекте). Вы можете использовать данный прибор с вашим любимым средством для пиллинга, или без него. Прибор крепко закрывается, имеет небольшой размер, его удобно брать с собой. Руководство пользователя на английском языке пришлют вместе с прибором. У товара более 1800 отзывов.

Цена US $16.12

реклама



Перейти в магазин 

Машинка для стрижки

Замыкает подборку машинка для стрижки волос от Xiaomi. У машинки стильный дизайн и небольшой размер. У машинки две скорости работы. Машинка подойдет как для профессионального парикмахера, так и для новичка. Также, у продавца мы можете выбрать просто машинку, либо же машинку с дополнительными инструментами, такими как щетка для чистки машинки и парикмахерские ножницы. У товара более 300 отзывов.

реклама

Цена от US $10.95

Перейти в магазин

Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

Еще больше товаров со скидками тут

реклама

Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

xiaomi aliexpress aliexpress 2020 подборка aliexpress aliexpress распродажа подборка интересных товаров из китая скидки и купоны на алиэкспресс скидки подборки xiaomi 2020 xiaomi mijia
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
20
Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 1650 LP и MSI GeForce GTX 1650 4GT LP: маленькие крохи
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS Prime Z490-A
20
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
35
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
88
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
67
Обзор и тест ноутбука ASUS ROG Zephyrus Duo 15
8
Битва процессоров: Core i5-9600КF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
49
Игровой компьютер до 42 тысяч рублей: июль 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
13
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix TRX40-E Gaming
17

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 25 тысяч рублей: июль 2020
15 июля 2020 35
Death Stranding: тестирование актуальных видеокарт от А до Я
14 июля 2020 88
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: июль 2020
8 июля 2020 23
Битва видеокарт: GeForce RTX 2070 Super VS GeForce GTX 1080 Ti – июль 2020
10 июля 2020 55
Тестируем AMD Ryzen 7 3800XT и Ryzen 5 3600XT, а также сводим все протестированные процессоры воедино
14 июля 2020 67
Битва процессоров: Core i5-9600КF VS Ryzen 5 3600Х в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
13 июля 2020 49

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

30 смартфонов Xiaomi, которые уже получили MIUI 12 – полный список и ссылки
22
Сегодня в Epic Games Store начнётся бесплатная раздача культовой РПГ с огромным открытым миром
17
28 смартфонов Xiaomi получили новую прошивку MIUI 12
11
Официальная российская скидка на HUAWEI P30 PRO составила 19 000 рублей – 10-кратный зум, зарядка 40 Вт и многое другое
2
12-ядерный процессор Ryzen 9 3900X подешевел на 110 долларов – производительный игровой чип AMD по лучшей цене с начала продаж
47
HUAWEI выпустила официальную прошивку EMUI 10.1 для 39 смартфонов – полный список поддерживаемых устройств
6
Владельцы процессоров AMD не смогут воспользоваться последней сборкой Windows 10 Fast Ring
13
Геймерский 6-ядерный Intel Core i5-10500 за 200 долларов оказался медленнее народного Ryzen 5 3600 в одноядерных и многоядерных тестах от экспертов Hardwaretimes
147
Процессоры Ryzen 4000-й серии могут принести 20% прирост производительности по сравнению с текущим поколением – бюджетный Ryzen 5 4600 сможет сравняться с флагманским Core i7-10700К в играх
132
Xiaomi анонсировала фитнес-браслет Mi Smart Band 5
11
Знаменитый актёр Генри Кавил, известный по ролям ведьмака Геральта и Супермена, собрал себе игровой ПК на AMD Ryzen 9 3950 и Nvidia GeForce RTX 2080 Ti
75
Бесплатный ремастер для Crysis значительно улучшил графику, эффекты и текстуры – тысячи объектов в разрешении 8К, выглядящих не хуже, чем трассировка лучей
4
Появилось изображение 12-контактного разъема питания видеокарт NVIDIA Ampere
65
Процессоры AMD Zen 3 окажутся на 20% быстрее Zen 2 в целочисленных операциях
65
Флагманы Huawei 2019 года наконец-то получили стабильную прошивку EMUI 10.1 в России
4
Геймерский 10-ядерный Intel Core i9-10900K уступил 8-ядерному Ryzen 7 4700G в одноядерных и многоядерных тестах CPU-Z
37
Очередной эскиз представил видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3080 в свете софитов
6
Xbox One S сильно подешевел – 1 ТБ, 5 игр серии Gears of War, подписки Xbox Live Gold и Game Pass по самой низкой цене на рынке
4
Crysis Enhanced Edition теперь доступен для всех: моды, текстуры, освещение
12
Физическое издание Microsoft Flight Simulator будет распространяться на десяти DVD
26

Популярные статьи

Экспериментальное снижение температур Ryzen 7 2700, или самый бюджетный вариант эффективного охлаждения любого процессора в жару
116
Моё мнение: после плавной игры на ПК уже невозможно вернуться на консоли
61
Если не включается компьютер - помоги себе сам. Часть 2
40
Битва игровых компьютеров: Core i3-9100F & Radeon RX 580 VS Ryzen 5 1600 & GeForce GTX 1650 Super – июль 2020
20
Обзор и тестирование видеокарт ASUS GeForce GTX 1650 LP и MSI GeForce GTX 1650 4GT LP: маленькие крохи
17
Топ 10 лучших игр для Android за июль 2020 по версии TrueTech
4
Создаем своими руками систему контроля и управления доступом к ПК
5
Детальный обзор летнего обновления Battlefield V
11

Сейчас обсуждают

TANKNBP
17:09
Всё можно увидеть, если надеть очки, а не шататься с -8 без очков.
Xiaomi рассказала, когда все смартфоны линейки Redmi Note 8 получат стабильную глобальную прошивку MIUI 12
nsvlnyy
17:09
Крайзис на сосноли в 720р и 30 фпс? За 20к ? Беру))
Crytek показала, на что способна Switch-версия Crysis Remastered
nikolai3anv
17:07
Увы. Консоль говно. Река безусловно лучше. Это факт, железобетонный иинеоспоримый
Моё мнение: после плавной игры на ПК уже невозможно вернуться на консоли
frozenplandota
17:07
все на минимум 1080p (он так играет), причем я даже стрим включал ) он и винду переустанавливал -не помогло были статоры
Процессоры Ryzen 4000-й серии могут принести 20% прирост производительности по сравнению с текущим поколением – бюджетный Ryzen 5 4600 сможет сравняться с флагманским Core i7-10700К в играх
Saturianin
17:06
На сайте который называется оверклокинг, советуют занизить производительность проца на 50%...
Экспериментальное снижение температур Ryzen 7 2700, или самый бюджетный вариант эффективного охлаждения любого процессора в жару
Oga Kazami
17:01
Согласен бл
Топ красивых девушек из аниме. С биографией :)/.
TANKNBP
17:00
Если только играть, то интель всё ещё топ. Во всех остальных случаях, при покупке новья, нужно брать рузен.
Процессоры Ryzen 4000-й серии могут принести 20% прирост производительности по сравнению с текущим поколением – бюджетный Ryzen 5 4600 сможет сравняться с флагманским Core i7-10700К в играх
Oga Kazami
17:00
Не путай шлюх продажных с аниме тян
Топ красивых девушек из аниме. С биографией :)/.
Exel Benchmark
16:53
Стримят же через нвидию и её кодек и всё очень смотрибельно
Геймерский 6-ядерный Intel Core i5-10500 за 200 долларов оказался медленнее народного Ryzen 5 3600 в одноядерных и многоядерных тестах от экспертов Hardwaretimes
Макс Шатыгин
16:52
У меня такая от msi только, ну они вроде ж как схожи по параметрам, и я взял и сам прошил биос. Конечно хороша, и даже в топ игрушка не нагревается до ужаса, по крайней мере корпус открывать не нужно)...
PowerColor выпустила Radeon RX 5600 XT в форм-факторе ITX
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем