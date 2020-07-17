Открывает подборку качественная электрическая отвертка. Вместе с отверткой приходит много насадок для нее. Работает отвертка от двух батареек типа ААА. Отвертка стильная и компактная, все приходит в тканевом чехле. Такая отвертка хорошо подойдет для мелких работ с телефонами, объективами и тому подобное. У товара множество положительных отзывов.

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Цена US $15.64

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Далее мужская бритва с подставкой. Бритва черного цвета, у нее стильный дизайн, и она очень удобная. У продавца можно заказать стандартный набор, состоящий из бритвы и подставки, или с дополнительными насадками. Также насадки можно заказать отдельно. Бритва очень качественная и прослужит долго.

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Цена от US $17.99

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Это удобная подставка, которая подогреет ваш напиток. Подставка маленькая, работает от кабеля USB. Такая подставка подойдет для тех, кто часто работает за ПК, или в офисе. Ведь часто мы забываем о свежезаваренном кофе, он остывает, и его уже не хочется пить. У подставки есть три уровня нагрева. У товара более 300 отзывов.

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Цена US $11.38

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Далее в подборке мини вентилятор. Вентилятор маленького размера, работает от кабеля USB. Вентилятор можно разворачивать по вертикали как вам будет удобно. Данный маленький вентилятор можно разместить где угодно: у кровати, на рабочем столе, его можно взять с собой. У вентилятора три уровня интенсивности работы. У товара множество положительных отзывов.

Цена US $8.90

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Xiaomi стали выпускать даже губки. Губка состоит из трех разных слоев. Ею можно мыть не только посуду, но и остальные поверхности. Но, нужно быть осторожным с глянцевыми покрытиями. Отзывы покупателей довольно спорные, кто-то пишет, что это самая обычная губка, а кто-то ее хвалит. Тем не менее, цена губки довольно низкая, поэтому всегда можно заказать и попробовать самим, что же это за губка.

Цена US $0.89

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А это ультразвуковой прибор для пиллинга лица. Заряжается прибор в среднем около двух или двух с половиной часов от кабеля USB(который, кстати, идет в комплекте). Вы можете использовать данный прибор с вашим любимым средством для пиллинга, или без него. Прибор крепко закрывается, имеет небольшой размер, его удобно брать с собой. Руководство пользователя на английском языке пришлют вместе с прибором. У товара более 1800 отзывов.

Цена US $16.12

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Замыкает подборку машинка для стрижки волос от Xiaomi. У машинки стильный дизайн и небольшой размер. У машинки две скорости работы. Машинка подойдет как для профессионального парикмахера, так и для новичка. Также, у продавца мы можете выбрать просто машинку, либо же машинку с дополнительными инструментами, такими как щетка для чистки машинки и парикмахерские ножницы. У товара более 300 отзывов.

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Цена от US $10.95

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.