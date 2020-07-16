Открывают подборку качественные ножницы от Xiaomi. У данных ножниц есть тефлоновое покрытие. Благодаря такому покрытию, к данным ножницам не будет ничего прилипать во время резки. Такие ножницы отлично подойдут для тех, кто занимается различного рода поделками, товарами ручной работы. Ножницы небольшие, и удобно сидят в руке. У товара много положительных отзывов.

Цена US $3.75

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Данные конструкторы точно не дадут скучать вам по вечерам. У данного продавца можно выбрать два разных комплекта деталей: в одном 715 деталей, в другом – 508 штук. Из деталей можно собрать самые разные модели грузовиков, кораблей, истребителей. Комплект для каждой модели упакован аккуратно, все детали находятся в отдельных пакетах, чтоб не перепутать их. У товара более 2300 отзывов.

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Цена US $10.66 - 13.81

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А это качественные боксерские перчатки. У данного продавца можно выбрать четыре разных цвета перчаток. Также, к заказу доступны самые различные размеры перчаток, можно подобрать как ребенку, так и взрослому мужчине. Перчатки также регулируются на запястьях. У товара более 800 отзывов, а цена очень приятная.

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Цена от US $11.25

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Далее наружная ip камера с солнечной батареей. Камера и солнечная батарея крепятся очень просто. Камера снимает в хорошем качестве, и даже ночью. У продавца можно выбрать комплектации с картами памяти разных размеров. Солнечная батарея водонепроницаема, поэтому можно не бояться, если она попадет под сильный дождь. Полного заряда батареи хватает надолго. У товара более 200 отзывов.

Цена от US $16.25

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Это маленькие фонарики, которые заряжаются от кабеля USB. Фонарики светят довольно ярко и на большое расстояние. Максимальное время работы фонарей после полной зарядки до 6-8 часов. Фонарики водонепроницаемы, но лучше в воду полностью их не опускать. Фонарики маленького размера, поэтому их удобно брать с собой куда угодно. У товара более 3000 отзывов.

Цена US $2.79 - 4.65

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Это универсальные пакеты для хранения продуктов. В наборе идут десять пакетов, они герметично и просто закрываются. Такие пакеты многоразовые, их можно мыть, и замораживать в них продукты. Точные размеры можно посмотреть на странице продавца.

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Цена US $5.99

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Замыкает подборку универсальный нож. Корпус ножа изготовлен из алюминиевого сплава, а лезвие металлическое. Лезвие разделено на секции, которые можно отломать по мере затупления. У продавца можно выбрать нож отдельно, либо же с дополнительным набором лезвий. Так же лезвия отдельно доступны к заказу. У товара множество положительных отзывов.

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Цена от US $2.21

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.