Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: датчик дыма, сумка-холодильник и многие другие товары
Датчик дыма
Открывает подборку датчик дыма. При малейшем попадании дыма на датчик, он мгновенно сработает, и будет издавать громкие звуки. Датчик очень просто крепится к потолку, или к стене – вы сможете разместить его там, где вам удобно. Чаше всего такие датчики устанавливают на кухне, поближе к плите. Восемьдесят процентов отзывов положительные.
Цена от US $7.28
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Детектор качества воздуха
А этот прибор поможет вам определить состояние воздуха в вашем доме. Прибор небольшой, работает с помощью кабеля USB. У продавца можно заказать три разных вида прибора. Прибор поможет определить уровень углекислого газа, влажность, температуру, и некоторые дополнительные показатели. Так же прибор сможет дать совет на дисплее, нужно ли открыть окно для проветривания, или надеть маску, например. У товара более 100 отзывов.
Цена от US $55.97
Беспроводное зарядное устройство
А это зарядное устройство для беспроводной зарядки. Зарядное устройство небольшое и компактное, его удобно брать с собой куда угодно. Также у зарядки есть приятная ненавязчивая подсветка. У продавца можно выбрать металлические зарядки черного и белого цветов, или черную пластиковую. У товара более 2800 отзывов.
Цена от US $2.99
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Сумка-холодильник
Далее компактная сумка-холодильник. Сумка доступна к заказу в разных цветах. Сумка довольно вместительная. Но не стоит забывать, что дополнительно к сумке стоит приобрести пакеты со специальным гелем, который предварительно нужно заморозить и потом разместить в сумке. С сумкой в подарок идут три пакета с гелем. У товара более 200 отзывов.
Цена US $11.99
Так же отдельно вы можете заказать:
Гель для охлаждения для сумки-холодильника
Набор одноразовых форм для льда
Многоразовые пакеты для заморозки
Такие пакеты помогут сэкономить место в вашей морозилке, и вам не нужно будет постоянно использовать одноразовые пакеты. В наборе идут 50 пакетов. В них можно не только замораживать, но и просто хранить еду. У продавца можно выбрать два разных размера пакетов. Пакеты герметично закрываются, их можно мыть, и использовать много раз.
Цена от US $6.11
Фитнес резинки
Это всем известные фитнес резинки. Товар очень эффективный, практичный и не дорогой. Цена указана за одну резинку. Размеры и степень прочности подробно расписаны на странице продавца. Такие резинки хорошо подойдут как людям, которые хотят похудеть, так и профессиональным спортсменам. У товара более 3000 отзывов.
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Цена от US $0.79
Портупея
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Замыкает подборку кожаная портупея. Такие аксессуары все больше востребованы и всегда выглядят стильно. Точные размеры портупеи можно посмотреть на странице продавца. Портупею можно использовать как аксессуар для фотосессии, или носить сверху одежды, как дополнительный элемент вашего лука. Портупея отлично пригодится в качестве подарка для девушки.
Цена US $5.65
Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.
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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.
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