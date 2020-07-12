Открывает подборку датчик дыма. При малейшем попадании дыма на датчик, он мгновенно сработает, и будет издавать громкие звуки. Датчик очень просто крепится к потолку, или к стене – вы сможете разместить его там, где вам удобно. Чаше всего такие датчики устанавливают на кухне, поближе к плите. Восемьдесят процентов отзывов положительные.

Цена от US $7.28

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А этот прибор поможет вам определить состояние воздуха в вашем доме. Прибор небольшой, работает с помощью кабеля USB. У продавца можно заказать три разных вида прибора. Прибор поможет определить уровень углекислого газа, влажность, температуру, и некоторые дополнительные показатели. Так же прибор сможет дать совет на дисплее, нужно ли открыть окно для проветривания, или надеть маску, например. У товара более 100 отзывов.

Цена от US $55.97

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А это зарядное устройство для беспроводной зарядки. Зарядное устройство небольшое и компактное, его удобно брать с собой куда угодно. Также у зарядки есть приятная ненавязчивая подсветка. У продавца можно выбрать металлические зарядки черного и белого цветов, или черную пластиковую. У товара более 2800 отзывов.

Цена от US $2.99

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Далее компактная сумка-холодильник. Сумка доступна к заказу в разных цветах. Сумка довольно вместительная. Но не стоит забывать, что дополнительно к сумке стоит приобрести пакеты со специальным гелем, который предварительно нужно заморозить и потом разместить в сумке. С сумкой в подарок идут три пакета с гелем. У товара более 200 отзывов.

Цена US $11.99

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Так же отдельно вы можете заказать:

Гель для охлаждения для сумки-холодильника

Набор одноразовых форм для льда

Такие пакеты помогут сэкономить место в вашей морозилке, и вам не нужно будет постоянно использовать одноразовые пакеты. В наборе идут 50 пакетов. В них можно не только замораживать, но и просто хранить еду. У продавца можно выбрать два разных размера пакетов. Пакеты герметично закрываются, их можно мыть, и использовать много раз.

Цена от US $6.11

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Это всем известные фитнес резинки. Товар очень эффективный, практичный и не дорогой. Цена указана за одну резинку. Размеры и степень прочности подробно расписаны на странице продавца. Такие резинки хорошо подойдут как людям, которые хотят похудеть, так и профессиональным спортсменам. У товара более 3000 отзывов.

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Цена от US $0.79

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Замыкает подборку кожаная портупея. Такие аксессуары все больше востребованы и всегда выглядят стильно. Точные размеры портупеи можно посмотреть на странице продавца. Портупею можно использовать как аксессуар для фотосессии, или носить сверху одежды, как дополнительный элемент вашего лука. Портупея отлично пригодится в качестве подарка для девушки.

Цена US $5.65

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.