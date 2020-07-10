Открывает подборку качественная машинка для полировки авто. Машинка компактная и удобно сидит в руках. С такой машинкой вы очень быстро сможете отполировать любой автомобиль. Скорость шлифовки можно регулировать благодаря кнопкам на корпусе машинки. Отзывов немного, но большинство положительные, также, покупатели отмечают, что машинка изготовлена качественно, и очень проста в работе.

Цена от US $21.86

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А это различные наборы инструментов. Комплектации у наборов самые разнообразные, поэтому вы сможете выбрать тот, который вам необходим. Данные наборы подойдут для мелких работ, ремонта, и как стандартные необходимые домашние наборы инструментов. От комплектации зависит и цена. На странице у продавца вы можете ознакомиться с более точной классификацией инструментов. У товара более 2000 отзывов.

Цена от US $20.76

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Далее беспроводная мышь от Xiaomi. Стиль компьютерной мыши минималистичный. К покупке доступны черная и белая мыши. Мышь работает от батарейки, или аккумулятора, которые в комплекте не идут. Мышь совместима со многими операционными системами. Максимальное рабочее расстояние от ПК составляет 10 метров.

Цена US $12.37

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Это удобный веник для дома. У веника есть встроенный совок, по бокам веника расположены круговые щетки, благодаря чему вы еще быстрее сможете смести весь мусор с пола и сразу же собрать его. Такой нестандартный веник удобный, и пригодится каждой хозяйке. У продавца можно выбрать разные цвета корпуса веника. У товара более 200 отзывов.

Цена от US $15.93

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Далее френч-пресс в форме одного из персонажей Звездных войн R2D2. Благодаря такому френч-прессу мы сможете приготовить вкусный кофе, или кофейный напиток. Также его можно использовать и для чая. Емкость пресса составляет 960 мл. Так же, на странице продавца вы сможете заказать еще и чашки с некоторыми персонажами из фильма. У товара множество положительных отзывов.

Цена от US $15.88

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Такие палочки точно подойдут для тех, кто хочет разнообразить свои приемы пищи. Особенно, если вы любите китайскую и японскую кухню. Данные палочки имеют подсветку, вы даже сможете выбрать ваш любимый цвет. Каждая палочка работает от 3 батареек типа LR41. Изготовлены палочки из пластика. Без подсветки палочки тоже смотрятся отлично. Точный размер палочек можно посмотреть на странице продавца.

Цена US $2.82

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Замыкает подборку складной стул со спинкой. Стул компактно складывается, поэтому его удобно брать собой на рыбалку, в поход, на пикник, или куда-либо еще. Стул выдерживает довольно большой вес, ножки и крепления изготовлены из качественных материалов. У продавца вы сможете выбрать разные размеры стульев, все они будут поставляться с дополнительным чехлом для хранения и транспортировки.

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Цена от US $12.56

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.