Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: набор инструментов, френч-пресс и многие другие товары
Машинка для полировки авто
Открывает подборку качественная машинка для полировки авто. Машинка компактная и удобно сидит в руках. С такой машинкой вы очень быстро сможете отполировать любой автомобиль. Скорость шлифовки можно регулировать благодаря кнопкам на корпусе машинки. Отзывов немного, но большинство положительные, также, покупатели отмечают, что машинка изготовлена качественно, и очень проста в работе.
Цена от US $21.86
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Набор инструментов
А это различные наборы инструментов. Комплектации у наборов самые разнообразные, поэтому вы сможете выбрать тот, который вам необходим. Данные наборы подойдут для мелких работ, ремонта, и как стандартные необходимые домашние наборы инструментов. От комплектации зависит и цена. На странице у продавца вы можете ознакомиться с более точной классификацией инструментов. У товара более 2000 отзывов.
Цена от US $20.76
Беспроводная мышь Xiaomi
Далее беспроводная мышь от Xiaomi. Стиль компьютерной мыши минималистичный. К покупке доступны черная и белая мыши. Мышь работает от батарейки, или аккумулятора, которые в комплекте не идут. Мышь совместима со многими операционными системами. Максимальное рабочее расстояние от ПК составляет 10 метров.
Цена US $12.37
Веник для дома
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Это удобный веник для дома. У веника есть встроенный совок, по бокам веника расположены круговые щетки, благодаря чему вы еще быстрее сможете смести весь мусор с пола и сразу же собрать его. Такой нестандартный веник удобный, и пригодится каждой хозяйке. У продавца можно выбрать разные цвета корпуса веника. У товара более 200 отзывов.
Цена от US $15.93
Френч-пресс
Далее френч-пресс в форме одного из персонажей Звездных войн R2D2. Благодаря такому френч-прессу мы сможете приготовить вкусный кофе, или кофейный напиток. Также его можно использовать и для чая. Емкость пресса составляет 960 мл. Так же, на странице продавца вы сможете заказать еще и чашки с некоторыми персонажами из фильма. У товара множество положительных отзывов.
Цена от US $15.88
Светящиеся палочки для еды
Такие палочки точно подойдут для тех, кто хочет разнообразить свои приемы пищи. Особенно, если вы любите китайскую и японскую кухню. Данные палочки имеют подсветку, вы даже сможете выбрать ваш любимый цвет. Каждая палочка работает от 3 батареек типа LR41. Изготовлены палочки из пластика. Без подсветки палочки тоже смотрятся отлично. Точный размер палочек можно посмотреть на странице продавца.
Цена US $2.82
Складной стул
Замыкает подборку складной стул со спинкой. Стул компактно складывается, поэтому его удобно брать собой на рыбалку, в поход, на пикник, или куда-либо еще. Стул выдерживает довольно большой вес, ножки и крепления изготовлены из качественных материалов. У продавца вы сможете выбрать разные размеры стульев, все они будут поставляться с дополнительным чехлом для хранения и транспортировки.
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Цена от US $12.56
Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.
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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.
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