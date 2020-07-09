Открывает подборку беспроводная мини-камера для видеонаблюдения. Такая камера отлично подойдет для размещения в детской комнате или во дворе вашего дома. У камеры довольно большой угол обзора, она снимает в хорошем качестве, и есть датчик движения. Камера маленького размера, у продавца можно выбрать обычную камеру, или с дополнительными светодиодами, благодаря которым качество картинки в темное время суток будет лучше. У товара более 5000 отзывов.

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Цена от US $8.14

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Это небольшой ночник с трансляцией звездного неба. Ночник подойдет для детской комнаты, или для любой небольшой спальни. У продавца можно выбрать ночник с батарейкой, или без. У товара множество положительных отзывов, покупатели пишут, что некоторые созвездия можно различить на определенном расстоянии. Время беспрерывной работы ночника до шести часов. Также ночник может светиться тремя разными цветами.

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Цена от US $8.14

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Это компактная и универсальная сумка для рыбалки. К покупке доступны разные размеры сумок, от чего зависит и цена. Сумка складная, поэтому ее удобно брать с собой. Также сумка водонепроницаема, что позволит вам долгое время хранить в ней рыбу в воде. Так же у сумки есть специальный боковой карман для кислородного насоса, чтоб ваши рыбки дольше находились в сумке (кислородный насос продается отдельно). У товара более 800 отзывов.

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Цена от US $10.85

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Это удобные дышащие стельки для обуви. Стельки ортопедические, особенно хорошо подойдут для кроссовок и для занятий спортом. У продавца можно выбрать две разные пары стелек, которые в дальнейшем вы можете подрезать именно под ваш размер обуви. Так же вы можете выбрать черные или серые стельки. Цена у стелек очень низкая, а отзывов более 600.

Цена US $1.60

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А это беспроводная и компактная газонокосилка. Газонокосилка довольно легкая, небольшого размера, при полном заряде может работать до двух часов без каких-либо проводов и дополнений. Благодаря такой газонокосилке вы сможете привести в порядок свой двор очень быстро. Также, газонокосилка намного тише стандартных ее аналогов. С высокой травой нужно быть осторожнее, т.к. данная газонокосилка может с ней не до конца справиться.

Цена от US $44.80

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Далее закрытый тонкий манеж для животных. У продавца есть два размера манежа на выбор. Манеж подойдет для самых разных животных: котят, щенят, кроликов, крыс и т.д. Такой манеж можно установить на улице, не боясь, что маленькие животные убегут и потеряются. Со всех сторон манеж обшит сеткой, поэтому вам будет хорошо видно ваших питомцев, а они не выберутся, и смогут свободно дышать. Практически все отзывы положительные.

Цена от US $12.03

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Замыкает подборку погружной блендер 4-в-1. В комплект входит сам блендер, чаша на 800 мл, еще одна чаша объемом на 500 мл для измельчения фарша, орехов и т.д., и венчик. Данный блендер можно использовать как миксер и кухонный комбайн, измельчить фарш, орехи, овощи и фрукты. Так же можно делать крем супы, молочные коктейли, различные смузи, или взбивать белки для десертов. Блендер очень легко мыть, а благодаря дизайну основной насадки при смешивании и измельчении нужных вам ингредиентов будет минимальное количество брызг. У товара более 700 отзывов.

Цена от US $37.38

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.