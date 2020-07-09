Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: сумка для рыбалки, камера видеонаблюдения и многие другие товары
Камера видеонаблюдения
Открывает подборку беспроводная мини-камера для видеонаблюдения. Такая камера отлично подойдет для размещения в детской комнате или во дворе вашего дома. У камеры довольно большой угол обзора, она снимает в хорошем качестве, и есть датчик движения. Камера маленького размера, у продавца можно выбрать обычную камеру, или с дополнительными светодиодами, благодаря которым качество картинки в темное время суток будет лучше. У товара более 5000 отзывов.
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Цена от US $8.14
Ночник
Это небольшой ночник с трансляцией звездного неба. Ночник подойдет для детской комнаты, или для любой небольшой спальни. У продавца можно выбрать ночник с батарейкой, или без. У товара множество положительных отзывов, покупатели пишут, что некоторые созвездия можно различить на определенном расстоянии. Время беспрерывной работы ночника до шести часов. Также ночник может светиться тремя разными цветами.
Цена от US $8.14
Сумка для рыбалки
Это компактная и универсальная сумка для рыбалки. К покупке доступны разные размеры сумок, от чего зависит и цена. Сумка складная, поэтому ее удобно брать с собой. Также сумка водонепроницаема, что позволит вам долгое время хранить в ней рыбу в воде. Так же у сумки есть специальный боковой карман для кислородного насоса, чтоб ваши рыбки дольше находились в сумке (кислородный насос продается отдельно). У товара более 800 отзывов.
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Цена от US $10.85
Стельки для обуви
Это удобные дышащие стельки для обуви. Стельки ортопедические, особенно хорошо подойдут для кроссовок и для занятий спортом. У продавца можно выбрать две разные пары стелек, которые в дальнейшем вы можете подрезать именно под ваш размер обуви. Так же вы можете выбрать черные или серые стельки. Цена у стелек очень низкая, а отзывов более 600.
Цена US $1.60
Газонокосилка
А это беспроводная и компактная газонокосилка. Газонокосилка довольно легкая, небольшого размера, при полном заряде может работать до двух часов без каких-либо проводов и дополнений. Благодаря такой газонокосилке вы сможете привести в порядок свой двор очень быстро. Также, газонокосилка намного тише стандартных ее аналогов. С высокой травой нужно быть осторожнее, т.к. данная газонокосилка может с ней не до конца справиться.
Цена от US $44.80
Манеж для животных
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Далее закрытый тонкий манеж для животных. У продавца есть два размера манежа на выбор. Манеж подойдет для самых разных животных: котят, щенят, кроликов, крыс и т.д. Такой манеж можно установить на улице, не боясь, что маленькие животные убегут и потеряются. Со всех сторон манеж обшит сеткой, поэтому вам будет хорошо видно ваших питомцев, а они не выберутся, и смогут свободно дышать. Практически все отзывы положительные.
Цена от US $12.03
Погружной блендер
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Замыкает подборку погружной блендер 4-в-1. В комплект входит сам блендер, чаша на 800 мл, еще одна чаша объемом на 500 мл для измельчения фарша, орехов и т.д., и венчик. Данный блендер можно использовать как миксер и кухонный комбайн, измельчить фарш, орехи, овощи и фрукты. Так же можно делать крем супы, молочные коктейли, различные смузи, или взбивать белки для десертов. Блендер очень легко мыть, а благодаря дизайну основной насадки при смешивании и измельчении нужных вам ингредиентов будет минимальное количество брызг. У товара более 700 отзывов.
Цена от US $37.38
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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.
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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.
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