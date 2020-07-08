Открывает подборку стильный увлажнитель воздуха. В сухую жаркую погоду увлажнитель точно понадобится в вашем доме. Емкость для воды рассчитана на 200 мл. Вес и размер увлажнителя небольшие, поэтому вы сможете разместить его где угодно. С увлажнителем в комплекте идет руководство пользователя и USB кабель, от которого работает увлажнитель. У продавца есть три цвета на выбор. Отзывов у товара более 400.

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Цена US $11.28

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А это маленький ночной светильник. Светильник может излучать восемь различных цветов, но они не будет однотонными, а будут меняться, как на картинке ниже. Также, скорость смены цветов и интенсивность освещения можно регулировать. Светильник небольшого размера, хорошо подойдет для детской комнаты, для вечеринки (особенно, если включить несколько), или для романтического вечера. Судя по отзывам, светильник довольно качественный за свои деньги, покупатели рекомендуют.

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Цена US $19.01

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Такой светодиодный фонарик отлично подойдет для отдыха и кемпинга. Фонарь небольшого размера, поместится в любой рюкзак, или сумку. У продавца можно выбрать фонарь с различными дополнениями к нему, например, такими как: аккумуляторная батарейка и зарядное для нее, от чего и зависит цена. Так же, можно выбрать уровень яркости фонарика. Фонарь изготовлен из прочных и качественных материалов, а так же он водонепроницаемый. У товара более 6000 отзывов.

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Цена от US $4.49

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Сейчас все больше людей начали использовать экологические вещи и продукты. Данные мешки очень распространены и популярны. Их очень просто стирать, подойдут для похода в магазин за овощами, фруктами, и даже в них можно насыпать крупу. Также, такие мешки можно использовать для стирки и хранения вещей и белья. У продавца можно выбрать разное количество мешков для покупки. У товара более 700 отзывов.

Цена от US $2.69

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Это крестообразная швабра для пола. В комплекте со шваброй так же идут три сменных насадки из микрофибры. Высота швабры составляет 140 см, ею можно мыть ламинат, плитку, и остальные напольные поверхности. Благодаря крестообразной конструкции шваброй легко можно мыть труднодоступные места. Также, вы можете выжимать насадку, не снимая ее со швабры, что очень удобно и экономит время. У товара более 4000 отзывов, очень много из них – положительные.

Цена от US $17.59

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А это черный кухонный нож. Вы можете приобрести как один нож, так и целый набор. На странице продавца вы сможете найти всю классификацию ножей, – какой для чего лучше использовать. Ножи вы получаете уже острыми, так что в дополнительной заточке сразу они не нуждаются. Ножи изготовлены из качественных материалов, и прослужат вам долго. Такие ножи больше подойдут для домашнего использования, т.к. толщина стали у данных ножей тоньше, чем у ножей, которыми пользуются повара.

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Цена от US $4.89

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Замыкает подборку набор многоразовых трубочек. Еще один экологический товар на площадке Aliexpress. Трубочки силиконовые и разноцветные, подойдут как детям, так и взрослым. В комплекте с трубочками вы также получаете маленький ершик для лучшей очистки трубочек внутри. Таким образом, они прослужат вам еще дольше. Вы можете выбрать разные цвета и разные комплекты трубочек. У товара низкая цена и много положительных отзывов.

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Цена от US $1.92

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.