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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: лазерный дальномер, экшн камера и многие другие товары

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Лазерный дальномер

Открывает подборку лазерный дальномер. Дальномер компактный и удобный, на корпусе есть несколько кнопок и понятный небольшой дисплей. Дальномер может работать от двух батареек типа ААА, от аккумуляторных батарей, или от кабеля USB. У продавца можно выбрать дальномеры с разным диапазоном измерения. У товара более 100 отзывов.

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Цена от US $20.15

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Экшн камера

Такая камера отлично подойдет для любых экстремальных и спортивных съемок. У продавца можно выбрать различные комплектации дополнений для камеры. Все комплектации изображены на странице продавца и прописаны там же. От комплектации зависит и цена. Камера снимает в хорошем качестве, продавцом заявлено, что она водонепроницаема. Но, лучше дополнительно приобрести специальный чехол, если захотите снимать под водой.

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Цена от US $32.62

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Насадка для душа

А это стильная насадка для душа. Насадка ультратонкая и квадратная. У продавца на выбор есть разные размеры и цвета насадок. В отзывах покупатели отмечают, что качество насадки довольно хорошее, но дополнительные элементы нужно будет докупить в своем городе. Цена зависит от размера и цвета насадки.

Цена от US $16.80

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Мотоциклетный шлем

Это качественный шлем для мотоциклистов. К покупке доступны разные цвета шлемов. К заказу продавец дополнительно кладет перчатки и открытую балаклаву с принтом. У продавца есть разные размеры шлема, поэтому шлем подойдет как для парня, так и для девушки. У товара множество положительных отзывов.

Цена от US $46.75

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Кейс для рыболовных снастей

Далее кейсы для рыболовных снастей. Кейсы доступны к заказу в двух размерах и в двух цветах. Кейсы двухсторонние, то есть, вы сможете разместить нужные вам вещи с обеих сторон. Кейс плотно закрывается, изготовлен из пластика. У товара более 1500 отзывов.

Цена US $3.87 - 6.62

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Цветные маркеры

Замыкает подборку набор цветных маркеров. У данного продавца вы можете заказать наборы от 12 до 168 штук. При заказе больших наборов продавец присылает различные подарки. Маркеры двухсторонние, и не имеют ярко выраженного запаха. Большие наборы приходят в чехле, поэтому маркеры отлично подойдут и для подарка. У товара более 6000 отзывов.

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Цена от US $7.47

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.

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