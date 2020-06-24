Открывает подборку складная пила. Такая пила отлично подойдет для небольших работ в саду, для походов, спиливания мелких веток. У продавца можно выбрать три разных размера лезвия пилы. Ручка изготовлена из пластика с прорезиненной вставкой, благодаря чему, пилу удобно держать в руках. Цена у пилы довольно низкая.

Цена от US $7.22

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Это ручной портативный пылесос. Пылесос небольшого размера, может справляться с разными видами загрязнений. С данным пылесосом станет легче пылесосить диван, углы и труднодоступные места. Пылесос качественный, может работать беспрерывно до 30 минут. Отзывов мало, но все положительные.

Цена US $79.99

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Это тонометр с большим дисплеем. Ничего необычного в нем нет, данный тонометр поможет вам измерить давление и частоту сердцебиения себе, или кому-то другому. Тонометром очень просто пользоваться, он может работать от четырех батареек типа АА, или благодаря кабелю USB. Если вы не умеете пользоваться тонометром, то в комплекте есть инструкция по применению, либо вы можете ознакомиться с ней на странице продавца.

Цена от US $20.40

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У данного продавца вы можете приобрести разные наборы аккумуляторов. На зарядном устройстве есть небольшой дисплей, на котором отображается уровень заряда. Также, к каждому комплекту аккумуляторов в подарок продавец присылает кейс для батареек. У товара более 300 отзывов.

Цена от US $6.98

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Это отличная камера для видеонаблюдения дома. Камера подойдет для детской, для двора, или сада. Камера снимает в хорошем качестве, имеет датчик движения, может снимать как днем, так и ночью. У продавца можно выбрать камеру отдельно, либо с дополнительной картой памяти разного объема. У товара более 3800 отзывов.

Цена от US $14.53

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Это стильный мужской кошелек. Кошелек доступен к покупке в разных цветах. Кошелек небольшого размера, у него много отделений для карточек и визиток. Но отделения для мелочи нет. Кошелек изготовлен из качественных материалов, так же в кошельке есть отделения для хранения сим-карт, или карт памяти. У товара более 400 отзывов.

Цена от US $6.99

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Замыкает подборку подставка для планшетов и смартфонов. Подставка стильная и качественная. На ней можно разместить практически любой смартфон, и планшет разных размеров. Подставку можно регулировать по-вертикали на 45 градусов. У товара более 900 отзывов, множество из них положительные. К заказу доступны подставки в двух цветах, а цена очень низкая.

Цена от US $3.69

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.