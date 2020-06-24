Открывает подборку увлажнитель воздуха для автомобиля. Товар очень актуален для лета. Увлажнитель небольшого размера, удобно помещается в машине. Емкость для воды вмещает в себя 300 мл. Весит увлажнитель также очень мало. Также, вы можете не бояться, что вода разольется, если увлажнитель перевернется. У продавца вы можете выбрать два цвета увлажнителя. У товара более 300 отзывов.

Цена US $19.99

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А это забавный костюм инопланетянина. У продавца есть детский и взрослый размеры. Цена на костюм небольшая, но доставка довольно дорогая. В итоге костюм обойдется вам меньше 30 долларов. Такой костюм отлично подойдет для вечеринок, детских праздников, или для аниматоров. Отзывов у товара немного, но все положительные.



Цена без доставки от US $6.30

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Это хорошие Bluetooth наушники. Наушники отлично подойдут для тех, кто работает удаленно дома, для работы в колл-центре, или для тех, кто любит поиграть в игры. Наушники можно подключить к ПК или смартфону с помощью Bluetooth, или с помощью кабеля. Микрофон у наушников можно снять, но качество звука станет намного хуже. Для полной зарядки наушников требуется всего три часа. Наушники приходят в полной комплектации, со всеми необходимыми переходниками и кабелями. Такие наушники также отлично подойдут на подарок.

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Цена US $37.26

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Это насадка на кран для экономии воды. Данную насадку можно прикрутить к большинству кранов (точные размеры есть на странице продавца). Насадка вращается на 360 градусов и имеет три режима подачи воды. Насадка изготовлена из пластика и нержавеющей стали. У товара приятная цена и более 1600 отзывов.

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Цена US $2.97

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С каждым годом все популярнее становятся экологические товары. Это экологические зубные щетки, которые точно вам понравятся. Щетки продаются комплектами по десять штук. Каждая щетка в отдельной коробочке. Щетина средней жесткости, xnj поможет вам не травмировать ваши десны. Щетка изготовлена из бамбука. На выбор у продавца есть разные цвета щеток. У товара более 1300 отзывов.

Цена US $3.33

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Далее в подборке стильные смарт-часы. У данных часов стильный дизайн, они имеют практически все те же функции, что и большинство фитнес браслетов. Смарт-часы очень быстро синхронизируются с вашим смартфоном. Они могут измерять количество шагов, потраченные калории, измерять пульс и давление. Также, часы можно настроить для разных разновидностей спортивной нагрузки – бег, плавание, йога, скалолазание и т.д. Часы поддерживают большое количество языков, отображают время, переключают музыку, можно отвечать на звонки. Это очень хорошие часы за свою цену.

Цена US $24.99

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Замыкает подборку магнитный держатель для смартфона. Держатель круглого и небольшого размера. Но, судя по отзывам, магнит довольно крепкий, и выдержит любой телефон. Магнит очень просто крепится на практически любую поверхность. Такой магнит отлично подойдет для автомобиля, его можно расположить на кухне, или там, где вам потребуется. Кстати, он может пригодиться как держатель не только для смартфона. У товара более 700 отзывов.

Цена от US $1.48

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.