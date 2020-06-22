Открывает подборку портативный пылесос. Пылесос небольшого размера, отлично помещается в руке. Так же, его очень удобно разместить внутри машины. Пылесос справляется с разными загрязнениями. Но, его так же можно применять и дома, для очистки дивана, углов, или даже клавиатуры. Без подзарядки пылесос может работать больше 20 минут. У товара более 900 отзывов.



Цена от US $46.99

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Это небольшой портативный кондиционер. Данный кондиционер так же можно использовать как ночник и как увлажнитель. Размеры кондиционера составляет 166*152*142 мм, а вес всего 550 грамм. Размещать кондиционер можно где угодно – на рабочем столе, тумбочке, в детской. Отзывов у товара немного, но все положительные.

Цена US $19.44

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Далее в подборке солнцезащитные очки. Данная модель сейчас очень популярна, особенно среди молодежи. У данного продавца можно выбрать много разных цветов очков. Линзы пластиковые, поэтому, можно не бояться разбить такие очки. У товара более 700 отзывов и очень низкая цена.

Цена US $1.07

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Это удобный держатель для телефона. Держатель доступен к покупке в разных цветах. Держатель качественный, его можно прикрепить куда угодно: на кровать, полку, к столу. С таким держателем станет удобнее готовить по видео рецептам, посмотреть фильм перед сном, слушать музыку и убирать. Держатель очень гибкий и разворачивается на 360 градусов. Цена очень приятная, а отзывов более 700.

Цена от US $2.53

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А это удобные силиконовые перчатки для уборки. Благодаря жестким ладоням вы с легкостью сможете мыть посуду, диван, ковры, да и что угодно. Перчатки длинные и большого размера. У продавца вы приобретаете пару перчаток, цвет также можно выбрать. Цена на них небольшая, но доставка платная. Перчатки качественные и просто моются, поэтому прослужат они вам долго. У товара более 300 отзывов.

Цена без доставки US $1.08

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Далее удобные водонепроницаемые кроссовки. У продавца очень большой выбор размеров и расцветок кроссовок. В кроссовках можно ходить по пляжу, гулять на природе, и не бояться попасть под дождь. Таблица размеров на странице у продавца есть, так что вы сможете подобрать нужный вам размер. Качество кроссовок хорошее, и цена приятная. У товара более 7500 отзывов.

Цена от US $7.90

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Замыкает подборку рыболовная катушка. Катушка изготовлена из прочного металла, а рукоятка из дерева. Катушку можно адаптировать как для правшей, так и для левшей. У данного продавца можно выбрать разные размеры шпули. Такие размеры характеризуют, сколько метров лески может вмещать в себя шпуля. Количество подшипников – 13. У товара более 3000 отзывов, множество из них положительные.

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Цена от US $11.10

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.