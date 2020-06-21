Открывает подборку охлаждающий вентилятор для смартфонов. Такой вентилятор подойдет тем, кто постоянно пользуется смартфоном для работы, или для игр (особенно для игр). Он очень просто крепится к любому смартфону и, также, имеет RGB подсветку. Заряжается вентилятор около 1,5 часа, работать может до шести часов беспрерывно. Так же вентилятор имеет три уровня интенсивности работы.

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Цена US $16.76

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А это цифровые кухонные весы. Максимальный вес для данных весов – 10 килограмм. Основная часть весов изготовлена из нержавеющей стали. У весов есть дисплей, на которых отображается вес с точностью до грамма. Работают весы от двух батареек типа ААА, которые в комплект не выходят. Весами очень просто пользоваться, и их легко мыть. У товара более 2000 отзывов.

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Цена от US $11.06

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Это внешнее зарядное устройство для ваших гаджетов. Заряжается устройство благодаря солнечной батарее на корпусе. Так же в устройстве есть компас и фонарик. Это отличное зарядное устройство, чтобы брать с собой в путешествие, поход, или на пикник. Также на корпусе есть индикатор, благодаря которому можно определить точный заряд батареи. У товара более 400 отзывов.

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Цена US $12.96

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Далее небольшой портативный вентилятор. Размеры вентилятора всего 13*11.5*17 см. На нем есть специальный зажим, поэтому вентилятор можно разместить практически где угодно. Так же, вентилятор может поворачиваться на 360 градусов. Заряжается вентилятор с помощью USB. Цена у вентилятора очень приятная, но доставка платная.

Цена US $8.07

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Это очень компактная и удобная душевая лейка. Ее можно использовать даже во дворе, прикрутив к шлангу. Таким образом, вы сможете искупать животных, помыть машину, или другие необходимые объекты и вещи. Душевая лейка очень просто крепится как в ванной комнате, так и во дворе к шлангу. Всего от одного нажатия кнопки вы получите отличную струю. Лейка небольшая и легкая, отлично помещается в руке. Цена очень приятная.

Цена US $3.91

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А это небольшие украшения в форме медуз. Они состоят из тканевой бумаги, фатина и бусин. Приезжают в сложенном виде, но «оживить» их очень просто. Такие медузы подойдут для детского праздника, для украшения двора и сада, ведь на ветру они смотрятся отлично. Но, конечно же, лучше чтоб они не попадали под дождь. Стоит учесть, что цена указана за одну штуку.

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Цена US $3.59

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Замыкает подборку небольшая подушка для ног. Такая подушка отлично подойдет тем, кто любит спать на боку. Благодаря такой подушке вы не будете забрасывать ногу за ногу, и будете сохранять позвоночник и суставы в правильном положении. Такая подушка так же подойдет и беременным, хотя на большом сроке подушка должна быть побольше. У товара более 500 отзывов.

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Цена от US $8.91

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.