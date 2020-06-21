Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: охлаждение для смартфонов, вентилятор и многие другие товары
Охлаждение для смартфонов от Xiaomi
Открывает подборку охлаждающий вентилятор для смартфонов. Такой вентилятор подойдет тем, кто постоянно пользуется смартфоном для работы, или для игр (особенно для игр). Он очень просто крепится к любому смартфону и, также, имеет RGB подсветку. Заряжается вентилятор около 1,5 часа, работать может до шести часов беспрерывно. Так же вентилятор имеет три уровня интенсивности работы.
Кухонные весы
А это цифровые кухонные весы. Максимальный вес для данных весов – 10 килограмм. Основная часть весов изготовлена из нержавеющей стали. У весов есть дисплей, на которых отображается вес с точностью до грамма. Работают весы от двух батареек типа ААА, которые в комплект не выходят. Весами очень просто пользоваться, и их легко мыть. У товара более 2000 отзывов.
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Цена от US $11.06
Зарядное устройство на солнечной батарее
Это внешнее зарядное устройство для ваших гаджетов. Заряжается устройство благодаря солнечной батарее на корпусе. Так же в устройстве есть компас и фонарик. Это отличное зарядное устройство, чтобы брать с собой в путешествие, поход, или на пикник. Также на корпусе есть индикатор, благодаря которому можно определить точный заряд батареи. У товара более 400 отзывов.
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Цена US $12.96
Портативный вентилятор
Далее небольшой портативный вентилятор. Размеры вентилятора всего 13*11.5*17 см. На нем есть специальный зажим, поэтому вентилятор можно разместить практически где угодно. Так же, вентилятор может поворачиваться на 360 градусов. Заряжается вентилятор с помощью USB. Цена у вентилятора очень приятная, но доставка платная.
Цена US $8.07
Душевая лейка
Это очень компактная и удобная душевая лейка. Ее можно использовать даже во дворе, прикрутив к шлангу. Таким образом, вы сможете искупать животных, помыть машину, или другие необходимые объекты и вещи. Душевая лейка очень просто крепится как в ванной комнате, так и во дворе к шлангу. Всего от одного нажатия кнопки вы получите отличную струю. Лейка небольшая и легкая, отлично помещается в руке. Цена очень приятная.
Цена US $3.91
Украшение «Медуза»
А это небольшие украшения в форме медуз. Они состоят из тканевой бумаги, фатина и бусин. Приезжают в сложенном виде, но «оживить» их очень просто. Такие медузы подойдут для детского праздника, для украшения двора и сада, ведь на ветру они смотрятся отлично. Но, конечно же, лучше чтоб они не попадали под дождь. Стоит учесть, что цена указана за одну штуку.
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Цена US $3.59
Подушка для ног
Замыкает подборку небольшая подушка для ног. Такая подушка отлично подойдет тем, кто любит спать на боку. Благодаря такой подушке вы не будете забрасывать ногу за ногу, и будете сохранять позвоночник и суставы в правильном положении. Такая подушка так же подойдет и беременным, хотя на большом сроке подушка должна быть побольше. У товара более 500 отзывов.
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Цена от US $8.91
Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.
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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.
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