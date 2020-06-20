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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: зонт, чехол с клавиатурой, летняя шляпа и многие другие товары

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Зонт

Открывает подборку автоматический зонт от Xiaomi. Зонт изготовлен из очень качественных материалов. Очень компактный в собранном виде, и довольно большой в раскрытом. Открывается и закрывается зонт благодаря всего одной кнопке. Так же, у продавца можно выбрать разные цвета зонтов. Еще, в рукоятке зонта расположен фонарик. Зонт прочный, и отлично защищает от дождя.

Цена от US $26.13

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Светодиодный светильник

А это маленькие светильники в форме шара. У светильников очень маленький размер, работают благодаря двум батарейкам типа CR1220. У продавца можно приобрести как один светильник, так и несколько сразу. Такие светильники водонепроницаемы, поэтому с ними можно даже принимать ванну. Светильники станут отличным дополнением для фонтана, водоема во дворе, или их можно поместить даже в вазу.

Цена от US $1.37

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Инструмент для очистки от косточек

Актуальный инструмент на это время года. Для всех тех, кто занимается консервацией, этот инструмент точно пригодится. Этот небольшой инструмент поможет вам очистить вишню и черешню от косточек очень быстро. Инструмент маленький и компактный, поэтому точно не помешает вам на кухне. Тем более, цена у товара очень низкая, а отзывов более 100. 

Цена US $2.55

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Чехол с клавиатурой

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Такой чехол точно подойдет для тех людей, которые не представляют себе жизни без смартфона, и часто работают через него. Данный чехол оснащен маленькой клавиатурой, которая подключается к смартфону благодаря микро USB кабелю. Клавиатура подключается практически ко всем смартфонам. Так же данный чехол можно использовать для небольшого планшета. Чехол доступен к заказу в разных цветах.

Цена от US $3.31

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Чашка с двойным стеклом

А это самые популярные на данный момент чашки. Чашка с двойным стеклом не нагревается, поэтому, после того, как вы налили горячее в чашку, можно сразу брать ее в руки. У данного продавца можно выбрать разные объемы чашек, от этого, конечно же, зависит и цена. Так же есть чашки с ручками, и без, и в форме сердца в середине. У товара более 200 отзывов.

Цена от US $3.04

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Летняя шляпа

Поможет вам спастись от солнца летом – летняя соломенная шляпа. Хотя, по факту, данная шляпа изготовлена не из соломы, а из других гибких материалов. В шляпе голова не потеет, она не мнется, ее даже можно взять с собой в сумке, и она после останется в той же форме, в какой была изначально. У продавца на выбор есть несколько цветов шляп. У товара более 500 отзывов.

Цена US $5.93

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Сиденье из пенопласта

Замыкает подборку небольшое сиденье из пенопласта. Точнее будет сказать, не из пенопласта, а из специальной пены. Сиденье складывается, и его с легкостью можно положить в летнюю сумку, или в походный рюкзак. Такое сиденье можно использовать даже на качелях, лавочках и парапетах, чтобы не замерзнуть и не испачкаться. Цена у сиденья очень низкая и множество положительных отзывов. 

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Цена от US $0.49

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

Летняя распродажа до сих пор продолжается, но осталось совсем мало времени. Скидки на огромное количество товаров до 50 %, а на странице распродажи вы можете получить спецкупон, который будет действовать до конца распродажи.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться

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