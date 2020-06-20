Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: Bluetooth наушники, протектор для клавиатуры, кружка и многие другие товары
Bluetooth наушники
Открывают подборку очень популярные Bluetooth наушники. У наушников стильный дизайн и хорошее звучание. Кейс, в котором находятся наушники, имеет прозрачную крышку. Вместе с наушниками в комплекте так же идут несколько запасных вкладышей, USB кабель для зарядки и руководство пользователя. Также, по более низкой цене вы можете заказать только наушники. Наушники доступны в трех разных оттенках. Для такого качественного товара цена очень низкая, а отзывов более 10000.
Протектор для клавиатуры
А это протектор для клавиатуры. У данного продавца вы можете выбрать протекторы самых разных цветов. Протекторы немного растягиваются и, конечно же, гнутся. Также они водонепроницаемы. В основном, данные протекторы предназначены для многих моделей ноутбуков от Lenovo. Но, вы можете проконсультироваться с продавцом насчет размера и раскладки, возможно, такие протекторы подойдут и для вашего ноутбука.
рекламаЦена от US $1.74
Босоножки
Далее в подборке стильные босоножки. Данные босоножки доступны к заказу в разных цветах. Размерная сетка у продавца на странице присутствует, поэтому вы без проблем сможете выбрать нужный размер. Босоножки хорошо прошиты, материалы качественные, и цена очень приятная. Доступных размеров очень много.
рекламаЦена US $20.88
Головоломка
А это интересная головоломка. Данная головоломка похожа на Кубик Рубика, но, как вы видите на картинке, немного другая. Данная головоломка понравится как детям, так и взрослым. Игрушку можно приобрести двух разных видов. В дополнение к ним идет инструкция и несколько советов, как правильно пользоваться головоломкой. У товара более 800 отзывов.
Цена US $6.89
Спиральный резак для овощей
Далее резак для овощей. Такой спиральный резак поможет вам украсить овощами любое блюдо. Пользоваться им довольно просто. Но для резака подойдут не все овощи, стоит это учитывать. Идеальные для резака овощи – огурец, морковь, цукини, буряк, баклажан, лук. Благодаря этому спиральному резаку у вас получится идеальная морковка по-корейски. Мыть и разбирать резак так же очень просто.
Цена US $4.29
Кружка
Это очень милая кружка. У данного продавца вы можете приобрести не только кружку, но и так же крышку для нее, или ложечку – выбор очень большой. Дно кружки представляет собой лапку животного. Такая кружка станет отличным подарком не только для ребенка, но и для тех, кто любит животных. Объем кружки составляет 270 мл.
Цена от US $3.65
реклама
Перейти в магазин
Насадка для баночных напитков
Замыкает подборку пластиковая насадка для баночных напитков. Очень многие люди не любят пить напитки из банки, но с такими насадками проблема будет решена. В наборе идет шесть пластиковых насадок с крышкой. Установив насадку на банку, вы потом сможете просто открутить крышку и наслаждаться напитком, будто из обычной бутылки. Но стоит быть аккуратнее, не стоит переворачивать, сильно трясти, или класть в сумку банку с насадкой, она может отскочить, и напиток выльется.
Цена от US $3.65 за 6 шт.
рекламаПерейти в магазин
Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.
Летняя распродажа до сих пор продолжается, но осталось совсем мало времени. Скидки на огромное количество товаров до 50 %, а на странице распродажи вы можете получить спецкупон, который будет действовать до конца распродажи.
Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила