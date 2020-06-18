Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: плавающий светильник, фотофон, матрас и многие другие товары
Плавающий светильник
Открывает подборку плавающий светильник со светодиодами. Светильник имеет небольшую форму, работает от трех батареек типа ААА. Продавцом заявлено, что светильник должен плавать по воде, а под воду его погружать нельзя. Благодаря перемычке внутри светильника вода не будет контактировать с батарейками при правильном использовании. Такие светильники отлично подойдут для вечеринок у бассейна, для водоемов в саду, на даче, или для фонтанов. У продавца можно выбрать для покупки несколько штук сразу.
Надувной матрас
А это надувные матрасы и круги для плавания. Тут вы можете найти: единорога, фламинго, крендель, пончик, мороженое или кусочек арбуза. Надувные матрасы есть на любой вкус. В зависимости от размера, вида и объема меняется и цена. У товара немного отзывов, но большинство из них положительные.
рекламаЦена от US $13.11
Автоматическая поилка для животных
Это хорошее приобретение на лето, и не только, для ваших питомцев. Автоматическая поилка обеспечит ваших домашних животных всегда свежей и чистой водой. Т.к. внутри поилки есть фильтр, то вы можете не переживать, что вода засорится пылью или шерстью, вода постоянно будет оставаться чистой. Чистить поилку так же очень просто. В комплекте с поилкой так же будет руководство по эксплуатации на английском языке.
Цена US $25.26
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Прибор для устранения зуда
А это интересный прибор от Xiaomi для устранения зуда после укусов комаров. Устройство компактное и поместится даже в карман. Работает устройство от двух батареек типа ААА. Данный прибор работает очень просто, вам нужно просто включить его, приложить к месту укуса и подождать звукового сигнала, менее чем через 30 секунд зуд прекратиться. Прибор убирает зуд благодаря сильному тепловому воздействию на место укуса, но это вполне терпимо. Не рекомендуется применять для детей меньше пяти лет.
Цена US $16.80
Диспенсер для напитков
Далее простой диспенсер для напитков. Данный диспенсер изготовлен из пластика, но выдерживает довольно большие бутылки. К покупке доступен только в красном цвете. В комплекте с диспенсером есть дополнительная прокладка, но она среднего качества, поэтому вы можете приобрести дополнительную у себя в городе. Лучше всего данный диспенсер подойдет для газированных напитков. Цена не большая, отзывов много.
Цена US $3.03
Фотофоны
Далее двухсторонние фотофоны. Вещь очень хорошая, особенно для фотографов, для тех, кто занимается своим блогом, или продает какие-то небольшие вещи. Размер фотофона составляет 58х86см, они изготовлены из довольно прочных материалов, отлично гнутся и сворачиваются, не морщатся и не теряют цвет от попадания воды. У товара больше 3000 отзывов, при покупке большого количества фонов продавец делает скидку. Но стоит учесть, что доставка платная. Выбор фонов очень разнообразен.
Цена US $2.61
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Кисти для рисования
Замыкают подборку кисти для рисования акварелью. Кисти у данного продавца продаются по одной штуке, но цена очень хорошая. Кисти красивого черного цвета, наполнение довольно качественное, и каждая кисть запакована индивидуально, поэтому в пути не растреплется. У товара более 700 отзывов.
Цена от US $2.68
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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.
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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться
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