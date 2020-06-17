Открывает подборку замечательный беспроводной пылесос Dreame V9P. Пылесос имеет в комплекте сразу несколько насадок. Таким образом, вы сможете пропылесосить даже клавиатуру. Можно пылесосить диван, труднодоступные места и даже машину. Пылесос справляется с разными видами загрязнения – поможет вам избавиться даже от семечек, зерен кофе, или мелких шурупов. Его очень просто очищать. Для полной зарядки пылесосу требуется всего три часа. У товара более 100 отзывов.

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Цена на распродаже US $183.99

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А это стильные солнцезащитные очки. Данная модель очков всегда актуальна. Вы можете выбрать разные цвета стекол у данного продавца. Очки приезжают в стильной коробке, с чехлом и салфеткой. Такие очки подойдут даже на подарок, только убедитесь, что тот, кому вы хотите их подарить любит данную модель очков. Очки поляризованы и подойдут как парням, так и девушкам.

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Цена от US $3.99

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Цена US $3.93

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Цена US $1.74

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Далее очень необычные бокалы. Их изюминка заключается в том, что у них скошенные края. Такие бокалы смотрятся очень необычно на любом столе. У продавца есть четыре бокала на выбор. Они одинаковой формы, но разных оттенков. Стекло у бокалов очень тонкое, но покупатели в отзывах сообщают, что упаковка очень качественная, и бокалы приезжают целые.

Цена US $14.05

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Замыкает подборку маленький светильник от Xiaomi. Размеры светильника составляют всего 80 мм*62 мм. Его очень удобно прикрепить на низ кровати, в гардеробе, коридоре, или там, где вам захочется. Светильник работает от трех батареек типа АА, которые в комплект не входят. Также, светильник можно вращать, чтоб свет падал туда, куда вам необходимо. В дневное время светильник загораться не будет, но благодаря датчику движения, ночью светильник будет включаться сам.

Цена от US $7.45

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться