Открывает подборку стильный сенсорный выключатель. У данного продавца вы можете выбрать четыре разных цвета выключателя, чтобы он подошел под ваш дизайн. При выключенном свете кнопка светится синим или зеленым, а при включенном красным. Дизайн выключателя минималистичен и смотрится он довольно стильно. Судя по отзывам, выключатель довольно просто крепится к стене, но если у вас есть вопросы и сомнения, то вы можете написать продавцу, и он ответит на все ваши вопросы. У товара более 2000 отзывов.

Цена от US $6.85

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Теперь не обязательно покупать новые кроссовки со светящейся подошвой, а можно украсить свои. Данная подсветка очень просто крепится ко многим типам обуви (кроссовки, кеды и т.д.). Работает подсветка от двух батареек CR2016. Так же данную подсветку можно закрепить на руке, велосипеде, для езды в темное время суток, ведь так вы станете заметнее. У продавца можно выбрать разные цвета подсветки. Обратите внимание, что цена указана за одну штуку.

Цена US $2.30

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А это отличный спортивный рюкзак. Все детали рюкзака хорошо прошиты, ручки довольно крепкие. Также, рюкзак водонепроницаемый, так что, попадая с ним под дождь, можете не бояться о сохранности вещей. В рюкзаке множество отделений и карманов. Рюкзак доступен к покупке в нескольких разных цветах. Рюкзак среднего размера, в отзывах рекомендуют сильно не перегружать его. У товара более 700 отзывов и приятная цена.

Цена US $14.50 - 15.42

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Такое приобретение точно не станет лишним. Гамак можно брать с собой на отдых, или повесить во дворе дачи или своего дома. Гамак приезжает в полной комплектации, то есть, со всеми необходимыми веревками, креплениями и в чехле для его хранения. Гамак довольно большого размера – 300*200 см, а выдержать он может вес до 200 кг. Гамак есть в разных цветах и комплектациях. У товара более 200 отзывов.

Цена от US $23.40

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Хорошим дополнением во время вашего отдыха на море станут ласты. Благодаря ластам вы сможете комфортнее и быстрее плавать. У продавца есть разные размеры ласт и размерная таблица со всеми замерами. Также, вы можете написать продавцу, и он поможет вам с выбором. У ласт хорошее качество и множество положительных отзывов. Так же на выбор есть четыре цвета ласт.

Цена от US $15.08

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Еще один товар для комфортного отдыха. Такая открытая палатка подойдет для любого вида отдыха – пикник, отдых на море, поход и т.д. Открытая палатка довольно просторная, сможет спрятать вас от солнца или от мелкого дождя. В собранном виде палатка довольно компактная, поэтому ее можно брать с собой без труда. Хочу обратить ваше внимание, что палатка без дна. У товара более 100 отзывов.

Цена от US $21.61

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А это забавный товар, который вас повеселит. Если вы любите проводить время в бассейне с охладительными напитками, то эта подставка вам точно понравится. Это маленькая подставка для напитков в форме фламинго. Такая подставка понравится не только взрослым, но и детям. Подставка очень дешевая, и может поместить в себе практически любой стакан.

Цена за 1 шт US $0.73

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Замыкает подборку щетка для животных. Те, у кого есть домашние питомцы с длинной шерстью всегда в поиске максимально эффективной щетки. Данная щетка точно вам понравится. Щетка не доставляет дискомфорта, а чисть ее проще простого. Как показано на картинке ниже, стоит только нажать на кнопку, и насадка с шерстью отойдет от щетки и шерсть можно с легкостью снять. У товара более 1200 отзывов.

Цена от US $8.44

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться