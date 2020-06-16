Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: палатка, компьютерная мышь и многие другие товары
Палатка
Открывает подборку 3-х местная палатка. Палатка вместительная и сшита из прочных материалов. Палатка раскладывается автоматически, но собирать ее нужно самому. Для этого можно посмотреть видео и немного попрактиковаться. Продавцом заявлено, что палатка водонепроницаема, но, судя по отзывам, лучше чтоб она не попадала под ливень. Цена у палатки приятная, доставка быстрая, отзывы положительные.
Цена от US $79.74
Диспенсер для воды
Цена от US $6.72
Органайзер для бутылок
Такой органайзер поможет сэкономить вам место в холодильнике. Данный органайзер изготовлен из прочного пластика, рассчитан на четыре банки напитка. Так же у органайзера есть ручка, поэтому вынимать его из холодильника еще проще. Органайзер довольно гибкий и хорошо моется. Его можно располагать как вертикально, так и горизонтально. Цена у товара очень низкая.
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Цена US $1.10
Компьютерная мышь
Далее эргономичная компьютерная мышь. Данная мышь вертикальная, для тех, кто ранее не пользовался мышами такого плана, будет трудно привыкнуть в первое время использования. Мышь также беспроводная, работает благодаря соединению Bluetooth, но вы так же можете ее использовать с USB кабелем. Благодаря своему дизайну при работе с такой мышкой ваша рука будет меньше уставать. У товара более 200 отзывов.
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Цена US $19.99
Зонт для еды
А это отличная находка для пикника. Это маленький зонт, которым вы сможете прикрыть еду от насекомых на природе. Зонт очень просто раскладывается и складывается, занимает мало места в сумке. Зонт прозрачный, изготовлен из ткани, на которой есть небольшие узоры. К сожалению, у данного продавца нельзя выбрать цвет зонта. Цена на зонт очень низкая.
Цена от US $0.93
Набор кухонных ножей
А этот набор ножей понравится любому повару, или домохозяйке. У данного продавца можно выбрать полный комплект ножей, в котором есть и нож для мяса, рыбы, хлеба и другие, или по одному, или два ножа отдельно. Ножи изготовлены из нержавеющей стали, а рукоятки из дерева. Приезжают ножи уже острые, так что дополнительно точить их не придется, можно пользоваться сразу. У наборов более 1400 отзывов.
Цена от US $7.45
Профессиональная точилка для ножей
А замыкает подборку профессиональная точилка для ножей, которую можно сразу же приобрести с набором ножей выше. На данной точилке можно затачивать любые ножи. Точилка работает от сети, поэтому перед покупкой лучше заранее написать продавцу, чтобы он прислал вам необходимый штекер. Также у продавца можно выбрать точилку с комплектом из пяти дополнительных полировочных лент. Угол заточки можно регулировать. Точилка довольно быстро и остро точит ножи. У товара более 200 отзывов.
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Цена от US $75.26
Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.
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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться
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