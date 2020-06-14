Открывает подборку качественная беспроводная мышка. У мышки есть ненавязчивая RGB подсветка. Мышку очень просто подключить к ПК – благодаря маленькому переходнику для порта USB. У продавца на выбор есть четыре разных мышки, которые можно приобрести. Продавец заявляет, что для полного заряда мышке хватает всего лишь два часа. Она может работать с подсветкой полных семь дней, а без нее – тридцать. У мышки стильный дизайн и она приятная на ощупь. У товара более 1800 отзывов и приятная цена.

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Цена US $8.69

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Такой клей точно пригодится вам, если вы любите надувные матрасы, или рыбачите на лодке. Даже самая маленькая дырочка может омрачить отдых. В комплекте с тюбиком клея так же есть две заплатки. Но стоит учесть, что клей довольно маленький, поэтому стоит сразу заказывать несколько штук, тем более что цена клея очень низкая. У товара множество положительных отзывов.

Цена US $0.58

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Это компактный мини отпариватель от Xiaomi. Им пользоваться очень просто, а благодаря его маленькому размеру, отпариватель удобно брать с собой на отдых, в путешествия, или в командировку. Пар не вредит одежде, поэтому его можно использовать даже с нежными тканями. На странице продавца есть подробное видео, как правильно использовать отпариватель. У товара более 1700 отзывов.

Цена US $33.60

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А это маленькая портативная колонка. Колонка очень маленькая, поэтому ее очень удобно брать с собой, она поместится в любую сумку и даже в карман. Заряжается колонка до двух часов, а воспроизводит музыку без перерыва четыре часа. Колонка поставляется вместе с зарядным кабелем. У продавца можно выбрать пять различных цветов колонки. У товара много положительных отзывов.

Цена US $9.98

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А это отличный нож для фруктов. Таким ножом вы с легкостью сможете ровно и красиво нарезать арбуз, дыню, или другие большие овощи и фрукты. Нож изготовлен из нержавеющей стали и им очень удобно пользоваться. Так же вы можете приобрести у продавца ложку для мороженного. Цена у ножа очень приятная, а отзывы положительные.

Цена от US $1.20

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А это удобный настольный паяльник. У продавца вы можете выбрать либо полный комплект с паяльником, либо же его отдельно. В комплект входят помимо паяльника четыре насадки, подставка для самого паяльника и еще несколько дополнений. Так же у данного паяльника есть дисплей, на котором отображается температура, и ее можно регулировать благодаря кнопкам возле дисплея. Цена у паяльника довольно низкая, и, также, более 5500 отзывов.





Цена от US $10.21

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Замыкает подборку отличный набор бокалов. Бокалы изготовлены из пищевой нержавеющей стали. На любом столе такие бокалы смотрятся очень эффектно. В комплекте идут два бокала. У данного продавца можно выбрать разный объем бокалов – от 180 мл до 550 мл. Также, в отзывах пишут, что бокалы упакованы довольно хорошо, но если вы переживаете за их целостность, то можете попросить у продавца дополнительную упаковку. У товара довольно много хороших отзывов и хорошая цена.

Цена от US $10.98

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться