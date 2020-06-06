Открывает подборку многофункциональный складной брелок. Данный брелок маленький, и не будет мешать на связке ключей. Он может пригодиться вам в самых разных ситуациях. В брелоке есть маленький ножик, несколько насадок для отвертки, благодаря которым вы сможете без наличия инструмента открутить нужный болтик. Цена у брелока небольшая, и на странице множество положительных отзывов.

Цена US $4.04

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А это очень стильная зажигалка. Зажигалка электронная, заряжается с помощью USB. Корпус зажигалки изготовлен из сандалового дерева с вырезанными на нем рисунками. Зажигалка поставляется с чехлом и USB кабелем для зарядки. Чтобы зажигалка начала работать, нужно всего лишь подуть в отверстие. Также, на зажигалке есть шнурок, поэтому ее можно прикрепить на сумку, ключи, или куда вам нужно. У продавца на выбор несколько разных дизайнов зажигалки. У товара более 300 отзывов.

Цена US $3.79

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Такой зонт подойдет почти для любой погоды (кроме зимы, конечно). Зонт в сложенном виде очень компактный, и поместится почти в любую сумку, или рюкзак. У продавца на выбор есть очень много различных цветов зонта. Летом такой зонт поможет вам укрыться от палящего солнца, а осень и весной – от холодного дождя. Все это благодаря качественным материалам, из которых изготовлен зонт. У товара более 1000 отзывов.

Цена от US $1.82

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Отличная игра для весны и лета на улице – это бадминтон. В данном наборе есть две качественные ракетки, чехол для них, запасные рукоятки для ракеток, и так же два воланчика, чтоб вы сразу могли начать игру. Ракетки изготовлены из качественных материалов, поэтому они прослужат вам очень долго. Так же, на чехле есть ручка, поэтому набор для бадминтона с легкостью можно взять с собой.

Цена US $20.33

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Далее портативный светильник для кемпинга и туризма. Лампа компактная и водонепроницаемая. У светильника несколько режимов освещения, а также есть режим красного света. Светильник заряжается с помощью USB кабеля. И, кстати, если светильник хорошо заряжен, то его можно использовать как PowerBank для своего смартфона. У товара более 500 отзывов.

Цена US $15.10

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Лето уже в самом разгаре, поэтому такой товар вам точно понравится. Это качественная пляжная подстилка. Она водонепроницаема и очень прочная. У продавца вы можете выбрать несколько цветов данной подстилки и два возможных размера. Также, в комплекте с подстилкой продавец присылает четыре колышка для лучшей фиксации подстилки. К слову, подстилку можно брать с собой не только на море, но и на пикник, или в поход. Подстилка очень легкая и компактная в собранном виде.

Цена от US $9.79

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Замыкает подборку лежак для ваших питомцев. Лежак очень мягкий, доступен к заказу в разных цветах. Также, вы можете выбрать нужный вам размер мягкого лежака, чтоб он подошел именно вашему домашнему любимцу. Лежак подойдет не только для кошек, но и для небольших собак, которые живут в доме, или квартире. У товара более 2200 отзывов.

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Цена от US $5.29

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

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Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться