Открывают подборку отличные наборы инструментов. У данного продавца можно выбрать восемь различных наборов инструментов. В данных наборах вы можете найти отвертки, насадки для них, плоскогубцы, пинцеты, и остальные инструменты. Все наборы поставляются в кейсах из качественного пластика. В зависимости от комплектации набора, цена, соответственно, меняется.

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Цена от US $6.76

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А это качественный чехол для велосипеда. Чехол изготовлен из спандекса и полиэстера. У продавца к покупке доступно два разных размера чехла, поэтому чехол подойдет для различных велосипедов. Чехол очень компактный в собранном виде, и его легко брать с собой. Так же на странице можно выбрать девять разных цветов чехла. Также, стоит учесть, что чехол скрывает лишь колеса велосипеда, а не весь велосипед. У товара приятная цена и больше 300 отзывов.





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Цена от US $10.12

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Это отличные, стильные проводные наушники. Данные наушники можно приобрести в двух разных цветах. У наушников мягкий и прочный кабель, что продлит жизнь наушников. Так же у наушников есть микрофон, благодаря которому вы так же сможете отвечать на звонки, а не только слушать музыку. У товара более 800 отзывов.

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Цена от US $10.35

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Еще одна отличная находка для велосипедиста – удобные спортивные перчатки. На странице есть стандартные перчатки, или перчатки без пальцев. А так же четыре цвета на выбор. В стандартных перчатках вы так же сможете пользоваться вашим смартфоном, благодаря сенсорным вставкам на пальцах. Так же, перчатки есть в трех разных размерах. Перчатки плотные и качественные. И, кстати, подойдут не только для велосипедистов, а так же и для тех, кто занимается спортом.

Цена от US $11.72

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А это забавная копилка в виде сейфа. Копилку можно наполнять как монетами, так и купюрами. Так же, у продавца на странице вы можете заказать и другие копилки, с кошками и пандами, такие копилки станут отличным подарком для ребенка. Копилка работает от двух батареек типа АА, которые в комплекте не идут. У продавца можно приобрести разные цвета копилок.

Цена от US $2.38

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Отличный товар для поваров и домохозяек. Данный дозатор теста поможет вам быстро и без лишних усилий приготовить пончики, либо какие - нибудь другие сладости. К слову, на этой же странице у продавца можно приобрести силиконовые формы для вафель. И дозатор, и силиконовые формы выполнены очень качественно. Цена у товаров не высокая, доставка бесплатная, и много хороших отзывов.

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Цена от US $2.49

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Замыкает подборку регулируемый гаечный ключ. Ключ изготовлен из нержавеющей стали, довольно качественно. На выбор есть четыре разных размера гаечных ключей. Все точные размеры в таблице на странице товара. Цена у ключей приятная, но доставка платная. У товара более 600 отзывов.

Цена от US $9.32

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Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.

Хочу обратить ваше внимание на то, что цены указаны на момент написания обзора и могут меняться