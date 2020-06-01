Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: сварочный аппарат, магнитный коврик, калимба и многие другие товары
Светящиеся кроссовки
Открывает подборку отличная находка на лето – светящиеся кроссовки. У данного продавца можно выбрать три различных модели кроссовок. Огромное количество размеров на выбор. Заряжаются кроссовки с помощью USB кабеля. Подошва у кроссовок тоже довольно качественная. У товара более 200 отзывов.
Цена от US $49.46
Xiaomi лампа от комаров
Одна из необходимых вещей на лето – лампа от комаров. У лампы приятный дизайн, к покупке доступны два цвета корпуса. Лампа заряжается с помощью USB, она практически бесшумна и потребляет мало энергии. USB кабель приходит в комплекте с лампой. Лампа очень просто включается и выключается, также, имеет приятную подсветку. У товара множество положительных отзывов.
Цена US $11.74
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Сухой дезодорант для обуви
Данная находка отлично подойдет для летней обуви, и для тех, кто постоянно занимается спортом. Никто не любит неприятный запах обуви после долгой пробежки или прогулки. Данные шарики отлично помогут избавиться от запаха в обуви. У продавца можно выбрать разные наборы сухих дезодорантов. У товара более 700 отзывов.
Цена от US $2.41
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Мини сварочный аппарат
А это отличный портативный сварочный аппарат. Его очень удобно брать с собой, он изготовлен из прочных и качественных материалов. Сварочный аппарат отлично подойдет для плавки мелких деталей, для ремонта, и, также, для работы с ювелирными изделиями. Аппарат небольшого размера и весит всего 50 грамм. У товара много хороших отзывов.
Цена US $3.99
Калимба
А это интересный и небольшой музыкальный инструмент. Калимбу также можно назвать африканским ручным фортепиано. Калимбу очень просто настроить, и также очень просто на ней играть. Как пишут в отзывах – качество звука инструмента очень хорошее. У товара более 1000 отзывов.
Цена от US $21.25
Магнитный коврик
Это отличная находка при работе с мелкими деталями. Данный коврик небольшой и гибкий. Очень часто люди, которые работают с разбором и сборкой различных деталей сталкиваются с проблемой потери гвоздиков и остальных метких частиц. Данный коврик поможет не упустить ни один винтик, пока вы разбираете что-либо мелкое. У товара более 2000 отзывов.
Цена US $2.79
Набор магнитных шахмат
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Замыкает подборку отличный набор для хорошего вечера. Это небольшой набор магнитных шахмат. В набор входит игральная доска и все необходимые фигуры для игры. Размер у шахмат средний, ими очень удобно играть. В наборе так же есть фишки для игры в нарды. Так же, весь набор легкий, и его запросто можно взять с собой в гости к друзьям, или на природу. У товара более 500 отзывов.
Цена от US $11.67
Вот и все на сегодня, спасибо за внимание.
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